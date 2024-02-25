Новости Беларуси. За ходом голосования 25 февраля следят более 22 тысяч национальных наблюдателей. Информация от них поступает в Центр общественного наблюдения за выборами со всех регионов страны. Здесь же работает горячая линия и чат-бот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операторы центра оперативно отвечают на вопросы жителей и информируют их о нюансах избирательной кампании. Только в период досрочного голосования поступило около 300 таких обращений. В основном белорусы интересуются, как найти свой участок и можно ли проголосовать не по адресу регистрации. Также за это время наблюдателями было зафиксировано два нарушения со стороны избирателей. Один пытался вынести бюллетень, другой его сфотографировать.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Наши национальные наблюдатели в большом объеме работают на участках. Они зафиксировали, что все участки открылись вовремя, каких-то внештатных ситуаций не зафиксировано. Были опечатаны ящики для голосования. Прозвучал государственный гимн Республики Беларусь. Центр продолжает свою работу и будет оперативно информировать общество о ходе голосования.

Горячая линия Центра общественного наблюдения за выборами будет работать до закрытия участков. Это, напомним, 8 вечера.