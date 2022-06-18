«Мы можем выступать образцом для многих стран». Игорь Петришенко о поддержке людей с особенностями
Новости Беларуси. В Беларуси создают пилотный проект комплексной реабилитации инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он включает в себя полное сопровождение людей с ограниченными возможностями от ранней диагностики до улучшения качества их жизни (подробнее здесь).
Сейчас в стране ведется мониторинг условий для людей с особенностями: от организации безбарьерной среды, как в общественных местах, так и по конкретным адресам проживания, а также возможностей для реабилитации, социализации и трудоустройства.
Республиканская комиссия, в частности, посетила Гродненскую область. В регионе проживают около 60 тысяч людей с инвалидностью. Специалисты отмечают: четкая налаженная взаимосвязь между всеми звеньями работы с особенными людьми – это и есть секрет формирования качественной инклюзии.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В тесной межведомственной работе реализуем все то, чтобы люди могли гордиться тем уровнем социальной поддержки и инклюзии, которая организована в нашей стране, а поверьте, она достаточно высокая. Мы здесь можем выступать образцом для многих стран мира.
На нынешней неделе в Совете Республики одобрили проект новой редакции закона о защите инвалидов. Он будет представлен на подпись главе государства. В документе отражены дополнительные обязательства государства по дальнейшей социализации и инклюзии людей с особенностями.