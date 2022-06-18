Как ухаживать за завязью на плодовых деревьях и почему важно уничтожить вредителей?

Первый месяц лета в самом разгаре, а значит растет и список выполненных работ на дачном участке, рассказали в программе «Плюс-минус». В июне можно наблюдать опадение завязей на плодовых деревьях – все потому, что завязалось слишком много плодов.

Опавшие завязи необходимо своевременно удалять с садового участка. Если падает очень много завязи, то с помощью секатора вырезают поврежденные плоды. Не стоит оставлять на ветке более одного-двух плодов.

В июне от таких вредителей, как плодожорка, моль, пилильщик, листовертка, может пострадать яблоня. Деревья начинают поражаться мучнистой росой и паршой.

Июнь – этот тот самый месяц, когда садовод еще может уничтожить пилильщика. Если этого не сделать в данный период времени, это насекомое поселится в сердцевине плодов и избавиться от него уже не удастся.