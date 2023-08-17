Без вреда для природы и в кратчайшие сроки. Рассказываем, как Минск переводят на артезианские источники

Его называют глобальным проектом, одним из самых значимых для Беларуси – артезианская вода в каждый минский дом. Переход на подземные источники планируют завершить до 2025 года. Для этого необходимо проложить свыше 90 километров труб и пробурить порядка 90 скважин, максимальная глубина которых составит до 350 метров. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте, наверное, вернемся к истории вопроса. Как вообще было принято решение перевести Минск на подземные источники – от идеи до формирования бюджета?

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

Генпланом Минска предусмотрено до 2030 года перевести столицу на подземные источники. В 2016 году Минскводоканалом была разработана предпроектная документация. Рассматривалось несколько концепций перевода на подземные источники, но в итоге был выбран наиболее оптимальный вариант водоснабжения Минска полностью из подземных источников, замещение поверхностной воды артезианской с водозаборов южной группы. Были проведены исследования, благодаря тем запасам артезианской воды, которая там есть, которая там обнаружена, их хватит для того, чтобы заместить эти два района наиболее многочисленных (Московский и Фрунзенский) воду с поверхностных источников водой из артезианских. В 2021 году мы приступили к проектным работам. Благодаря поддержке главы государства мы смогли запараллелить процессы проектирования и строительства, что нам позволило уже приступить к подготовительному этапу строительства в сентябре в 2022 года. Екатерина Забенько:

Смотрите, это такая привилегия для Минска, потому что мы знаем, что немногие города мира могут себе позволить такое удовольствие, как артезианская вода из водопроводных кранов. Как это стало возможно? За счет чего?

Федор Римашевский:

Нашей республике, нашему городу, конечно же, повезло. Мы имеем вот это богатство – артезианскую воду, подземные источники. И я скажу, что не только города, но и некоторые страны не могут себе позволить полностью запитывать свои населенные пункты с артезианских источников. Екатерина Забенько:

Минску, как мы знаем, необходимо полмиллиона кубометров воды в день. Это колоссальные цифры. И если сравнивать, воды из озера Нарочь хватило бы для этих целей буквально на 3-4 года. Об этом когда-то еще сказал Президент. Тогда и были четко обозначены сроки – 2025 год. Вот какие районы Минска и сколько жителей в ожидании этой самой артезианской воды. Федор Римашевский:

Если разделить город на 100 %, то 70 % на сегодня снабжаются водой из артезианских источников. И 30 % – это два района, Московский и Фрунзенский, снабжаются водой из Вилейского водохранилища. Екатерина Забенько:

Цель все ближе. Одна из очередей строительства завершена уже на 95 %. Расскажите, из каких этапов оно состоит.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Понимая всю сложность выполнения работы, мы разделили данный объект на два генподрядчика, на четыре очереди строительства. Одну, самую приближенную к Минску, это МКАД и подход к станции второго подъема, находящуюся в Островах, мы передали 15-му Тресту, нашему государственному подрядчику. Оставшиеся этапы, это три очереди строительства, мы передали УДМС и Б, тоже государственное предприятие. На данных этапах приступили к реализации всех объектов, но о ходе строительства вам может рассказать сам генподрядчик. Екатерина Забенько:

Владимир Сергеевич, ваш фронт работы опишите, пожалуйста.

Владимир Латушкин, генеральный директор управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:

Наиболее готова третья очередь строительства. Если брать в разрезе МКАДа, то это от улицы Шаранговича до выезда на трассу Р-1 (Минск-Держинск). То есть наша зона ответственности на 95 % готова. Можно уже сегодня сказать, что магистральные трубопроводы уложены, осталось только места переключений, места испытаний, построить камеры и завершить благоустройство. Это в ближайшее время планируется сделать. Ну а две другие очереди, вторая и четвертая. То есть динамично работаем, пока рано забегать, но все в срок планируем сделать. Федор Римашевский:

Я бы добавил. Генподрядчик тактично умалчивает о том, что уже ведутся работы по перебуриванию скважин по второй очереди, по четвертой очереди и по первой очереди будет начато перебуривание скважин в этом месяце. То есть можно будет говорить о том, что к концу августа у нас полноценно ведутся работы по перебуриванию скважин на всех трех водозаборах южной группы. Дополнительно можно сказать, что начато строительство сборных водоводов. Это водоводы, которые собирают воду, поднятую из скважин, и доставляют до так называемой станции второго подъема, то есть вот эти площадки водозаборов. Плюс ведутся работы по выносу, перекладки сетей и строительству магистральных водоводов больших диаметров. Екатерина Забенько:

Я думаю, что большинству зрителей тяжело будет понять все эти технологические нюансы. Мы не будет в это так глубоко погружаться. Понятно, что очень сложный технологический процесс работ.

Сергей Панев:

На сегодня продолжено порядка 30 % всех водоводов. Ведутся большие работы по прокладке инженерных коммуникаций в части прокладки труб бестраншейным способом. То есть мы выполняем те самые метростроительные работы, это микротоннели, которые позволяют нам сохранять нашу экологию около Минска. Мы стараемся обходить развязки, не раскапывая. Мы стараемся сохранять максимальное количество зеленых насаждений, проходя где-то закрытым способом. Тем самым, наверное, где-то усложняем, но одновременно делаем нашу работу менее заметной. Екатерина Забенько:

То есть этот метростроевский способ позволяет вам избежать разрушения каких-то поверхностей, благоустроенных территорий, зданий. В каких самых сложных местах проходят эти трубы? Сергей Панев:

Конечно же, приоритеты вдоль кольцевой дороги. То есть все развязки по кольцевой дороге проходят закрытым способом. Железнодорожные пути мы проходим тоже закрытым способом. Без остановки либо какого-то ограничения движения по направлениям. Также мы проходим то же самое по торгово-выставочному центру «Сеница» – тоже закрытым способом, дабы не разрушать все выполненное благоустройство вдоль кольцевой дороги. Скажем так, большинство всех искусственных сооружений и преград мы проходим закрытым способом. Екатерина Забенько:

Вам удается все-таки сохранять те зеленые насаждения, которые попадаются на вашем пути, то есть то, что вы разрушили, собственно говоря, потом и восстанавливаете, компенсируете.

Сергей Панев:

На сегодня мы все, что можно было, пересадили, что нам мешало для производства работ. Но есть же такие зеленые насаждения, которые уже великовозрастные и которые пересадить не представляется возможным, в таком случае, конечно же, рассматривается вопрос компенсации срубленных деревьев. Екатерина Забенько:

Какое количество техники и людей задействовано на объектах. Я знаю, что работа ведется в две, а то и в три смены. Сергей Панев:

Да, у нас на большинстве участков УДМС и Б организована круглосуточная работа. На сегодня по общей численности порядка 300 человек – это рабочие, больше 100 единиц техники – это та привлеченная часть, которая занимается укладкой трубопроводов. И это только генподрядные. Еще есть сопутствующая работа. Это в части перебуривания скважин. Там привлечены специализированные организации, которые занимается этой работой. Владимир Латушкин:

Сергей Павлович сказал про технику. Это только машины и механизмы большие. А если брать еще оборудование, средства малой механизации… То есть он максимально технически укомплектованный. Эти цифры там рвутся к тысяче. Кто может похвастаться таким опытом строительства такого объекта? Когда он начинался, даже было немного страшно, когда возложили такую ответственность. Но когда процесс пошел, то пришлось и технически перевооружиться, и обучить людей, для предприятия хорошо и интересно. Делаем все, что можем и чего даже не можем.

Екатерина Забенько:

Я так понимаю, что этот проект чисто белорусский и во многом уникальный, потому что примеров таких, наверное, у нас еще не было. Владимир Латушкин:

Примеров точно не было в таких масштабах. Да, белорусский, потому что трубу изготавливает наш белорусский производитель – Белполипластик. Понятно, что машины, механизмы… Где-то привлекается технологическое оборудование именно точечное, технологическое какое-то, а в целом белорусская гордость. Екатерина Забенько:

Возможно, наш опыт кто-то тоже захочет перенять. Федор Римашевский:

Возможно, дело в том, что таких больших диаметров трубопроводов в таком большом количестве… Наверное, нет таких аналогов, чтобы перекладывались. Такое количество скважин и такой большой объем воды, такая мощнейшая модернизация водозаборов, то есть объект уникальный. Он уникальный по сложности, ведь речь идет не только о том, чтобы пробурить скважины, проложить водоводы. Нет, речь еще идет о том, чтобы этот процесс автоматизировать, чтобы максимально исключить влияние человека во всем этом процессе, начиная от подъема воды в скважине, заканчивая выходом этой воды в городскую сеть. Безусловно, контроль человека остается, но будет процесс практически полностью автоматизирован. То есть это будут мозги, если по-простому. Екатерина Забенько:

Все это ради того, чтобы 800 тысяч человек, которым еще сегодня не достает артезианской воды в кранах, ее получили. Когда приступали только к работе, наверное, еще не совсем понимали, с чем столкнетесь. Уже сегодня вы прочно стоите на этих рельсах. Какую часть работы считаете самой сложной? Или, в принципе, уже уверены в том, что все будет происходить без сбоев, и объект будет сдан точно в срок?