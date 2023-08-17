«Нормы требуют». Почему в минской воде есть привкус хлора?

Его называют глобальным проектом, одним из самых значимых для Беларуси – артезианская вода в каждый минский дом. Переход на подземные источники планируют завершить до 2025 года. Для этого необходимо проложить свыше 90 километров труб и пробурить порядка 90 скважин, максимальная глубина которых составит до 350 метров. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте разберемся, почему у трети минчан вода в краны поступает с небольшим привкусом хлорки.
Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
Дело в том, что в ходе водоподготовки воды, которая поступает из поверхностных источников, обязательным условием является ее обеззараживание. Производится гипохлоритом натрия. То есть это такой раствор, который добавляется и на старте, когда вода поступает на очистную водопроводную станцию, и на выходе. То есть нормы требуют, чтобы, когда вода выходит из очистной водопроводной станции непосредственно в трубы городские, в краны потребителя, то на выходе вода должна иметь определенную концентрацию хлора, обеззараживающие вещества. И если эта концентрация будет ниже нормы, то тогда, естественно, у санитарных врачей будут вопросы. Именно поэтому мы производим и хлорирование этой воды, и обеззараживание гипохлоритом натрия и в начале процесса очистки, и уже непосредственно на выходе, чтобы, когда вода выходит, еще раз повторюсь, она должна иметь концентрацию остаточного хлора. Именно в целях безопасности, в целях обеззараживания. Сразу скажу, что та вода, которая поступает из поверхностных источников и во Фрунзенский, и в Московский районы, она соответствует всем санитарным нормам и пригодна для питья.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что многие минчане обратили внимание, что если вода какое-то время постоит вот с этим хлорным запахом, он, в принципе, выветривается.
Федор Римашевский:
Абсолютно верно. Если взять стакан воды, то, наверное, 30-40 минут – и запаха уже не будет.
Екатерина Забенько:
Какова роль в целом Вилейского водохранилища для водного баланса Минска? И как происходит вообще обводнение Минска?
Федор Римашевский:
Вода из Вилейского водохранилища по городу Минску выполняет три важнейших функций. Первая – это водоснабжение питьевой водой. То есть она поступает из Вилейки по каналам. У нас есть такое водохранилище Крылово. Это закрытый объект, охраняемый. И уже непосредственно из этого закрытого водохранилища вода поступает по большим водоводам на очистную водопроводную станцию, где происходит ее водоподготовка. И уже
непосредственно вода поступает после этого потребителю.
Вторая функция воды из Вилейского водохранилища – это обводнение реки Свислоч и тех водоемов, которые у нас есть, плюс Слепянская водная система, которая является рукотворной. Достаточно большой объем воды – это десятки миллионов кубов – мы подаем в город, чтобы поддерживать уровень в реке Свислоч и чтобы экологическая и санитарная составляющая в городе были на высоком уровне.
И третья функция этой воды, которую мы забираем из Вилейского водохранилища, это использование ее для технических нужд наших предприятий. Так называемая техническая вода. Наибольший объем технической воды забирают наши ТЭЦ. ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, которые используют ее в технологических нуждах. Поэтому вот эти три функции техническая вода, обводнение и питьевое водоснабжение нам дает Вилейка.
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