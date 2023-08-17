«Нормы требуют». Почему в минской воде есть привкус хлора?

Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте разберемся, почему у трети минчан вода в краны поступает с небольшим привкусом хлорки.



Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

Дело в том, что в ходе водоподготовки воды, которая поступает из поверхностных источников, обязательным условием является ее обеззараживание. Производится гипохлоритом натрия. То есть это такой раствор, который добавляется и на старте, когда вода поступает на очистную водопроводную станцию, и на выходе. То есть нормы требуют, чтобы, когда вода выходит из очистной водопроводной станции непосредственно в трубы городские, в краны потребителя, то на выходе вода должна иметь определенную концентрацию хлора, обеззараживающие вещества. И если эта концентрация будет ниже нормы, то тогда, естественно, у санитарных врачей будут вопросы. Именно поэтому мы производим и хлорирование этой воды, и обеззараживание гипохлоритом натрия и в начале процесса очистки, и уже непосредственно на выходе, чтобы, когда вода выходит, еще раз повторюсь, она должна иметь концентрацию остаточного хлора. Именно в целях безопасности, в целях обеззараживания. Сразу скажу, что та вода, которая поступает из поверхностных источников и во Фрунзенский, и в Московский районы, она соответствует всем санитарным нормам и пригодна для питья.



Екатерина Забенько:

Я знаю, что многие минчане обратили внимание, что если вода какое-то время постоит вот с этим хлорным запахом, он, в принципе, выветривается.



Федор Римашевский:

Абсолютно верно. Если взять стакан воды, то, наверное, 30-40 минут – и запаха уже не будет.



Екатерина Забенько:

Какова роль в целом Вилейского водохранилища для водного баланса Минска? И как происходит вообще обводнение Минска?