Откуда в Минске вода и что собой представляют водозаборы? Рассказал директор УП «Минскводоканал»
Его называют глобальным проектом, одним из самых значимых для Беларуси – артезианская вода в каждый минский дом. Переход на подземные источники планируют завершить до 2025 года. Для этого необходимо проложить свыше 90 километров труб и пробурить порядка 90 скважин, максимальная глубина которых составит до 350 метров. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Откуда на сегодня поступает вода в краны минчан?
Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:
Наверное, здесь нужно разделить на подземные источники (артезианские) и на поверхностные. Если говорить про артезианскую воду, то вода поступает в краны минчан из 17 водозаборов, которые включают в себя 346 артезианских скважин. Часть водозаборов (наиболее старые) расположена в Минске. Когда Минск был немножко по размеру меньше, водозаборы были за городом, Минск разрастался...
Екатерина Забенько:
Как выглядят эти водозаборы, что из себя представляют?
Федор Римашевский:
Это достаточно сложное сооружение. Мы говорим про водозабор, подразумевая, что стоит какой-то домик. На самом деле нет. Это достаточно большой комплекс сооружений. Это артезианские скважины, это сборные водоводы.
Екатерина Забенько:
То есть самое интересное там находится в глубине?
Федор Римашевский:
Вы знаете, не только. Здесь нельзя сказать, что что-то интересное находится в глубине, а что-то снаружи. Нет. Это скважины, это сборные водоводы. Это непосредственно сами сооружения инженерные, где происходит водоподготовка. На ряде водозаборов у нас стоят станции обезжелезивания, потому что из части водоводов, в основном это водоводы южной группы, повышенная концентрация железа. Так вот, на станциях обезжелезивания, это такие инженерные сооружения, которые находятся на территории водозаборов, происходит забор этого избыточного железа.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что в Беларуси как раз таки вода богата железом, почему, собственно, и появилась необходимость обезжелезивать нашу воду.
Федор Римашевский:
Да. На некоторых скважинах железо имеется. Для этого и устанавливаются вот эти станции обезжелезивания. Еще на ряде водозаборов установлен ультрафиолет, то есть еще вода проходит непосредственно обеззараживание. И вот это все в комплексе с машинными залами, где стоят мощные насосы, с системой энергоснабжения – вот это вот все и является вместе водозабором. Там же находятся еще резервуары чистой воды, такие огромные емкости на 10-20 тысяч кубов. На очистной водопроводной станции две емкости по 40 тысяч кубических метров воды. То есть это те емкости, которые позволяют сглаживать перепады давления в сети и равномерно подавать воду в город в час пик.
Читайте также:
Без вреда для природы и в кратчайшие сроки. Рассказываем, как Минск переводят на артезианские источники
«Минскводоканал»: вода полностью пригодна для внутреннего потребления населением
«Нормы требуют». Почему в минской воде есть привкус хлора?