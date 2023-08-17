Откуда в Минске вода и что собой представляют водозаборы? Рассказал директор УП «Минскводоканал»

Его называют глобальным проектом, одним из самых значимых для Беларуси – артезианская вода в каждый минский дом. Переход на подземные источники планируют завершить до 2025 года. Для этого необходимо проложить свыше 90 километров труб и пробурить порядка 90 скважин, максимальная глубина которых составит до 350 метров. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Откуда на сегодня поступает вода в краны минчан?

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

Наверное, здесь нужно разделить на подземные источники (артезианские) и на поверхностные. Если говорить про артезианскую воду, то вода поступает в краны минчан из 17 водозаборов, которые включают в себя 346 артезианских скважин. Часть водозаборов (наиболее старые) расположена в Минске. Когда Минск был немножко по размеру меньше, водозаборы были за городом, Минск разрастался...

Екатерина Забенько:

Как выглядят эти водозаборы, что из себя представляют?

Федор Римашевский:

Это достаточно сложное сооружение. Мы говорим про водозабор, подразумевая, что стоит какой-то домик. На самом деле нет. Это достаточно большой комплекс сооружений. Это артезианские скважины, это сборные водоводы.

Екатерина Забенько:

То есть самое интересное там находится в глубине?