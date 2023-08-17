«Минскводоканал»: вода полностью пригодна для внутреннего потребления населением

Его называют глобальным проектом, одним из самых значимых для Беларуси – артезианская вода в каждый минский дом. Переход на подземные источники планируют завершить до 2025 года. Для этого необходимо проложить свыше 90 километров труб и пробурить порядка 90 скважин, максимальная глубина которых составит до 350 метров. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Это то самое место, где воду можно пить с закрытыми глазами и не бояться последствий. Действительно, прежде чем попасть в краны минчан, жидкость с формулой H2O проходит ряд исследований. Сегодня узнаем историю содержимого этой колбы. 24/7 работает не только служба поддержки, но и лаборатории Минскводоканала. Здесь проверяют качество воды, которую потом получают жители столицы. Узнали о том, как это происходит. Но начать хотим сразу с результатов, чтобы сразу успокоить зрителей. Пить воду из-под крана можно!

Наталья Роман, начальник химико-бактериологической лаборатории УП «Минскводоканал»:

Лабораторный контроль качества питьевой воды состоит из нескольких этапов. Это отбор проб, доставка проб в лабораторию и уже производство анализа. В первую очередь проводится исследование на органолептические показатели, потому что вода имеет свойство меняться со временем, поэтому в первую очередь мы должны сделать определение запаха, привкуса, цветности, мутности. И эти вопросы всегда волнующие, поэтому мы результаты этих показателей узнаем в первую очередь. Пробы исследуют на наличие железа, цинка, хрома, марганца и других веществ, которые влияют на качество питьевой воды. Всего порядка 60 показателей. Время процедуры зависит от сложности экспертизы и объема самого исследования. Ежедневно через руки сотрудников лаборатории (а после и через приборы) проходит около ста проб воды. Кстати, летом у Минскводоканала особенно много работы. Нужен усиленный контроль.

Наталья Роман:

С установлением теплого времени года качеству воды уделяется большее внимание, лабораторный контроль усиливается вдвойне. Вода Минска полностью соответствует нормативом СанПиН и гигиеническим нормативам – показателям безопасности питьевой воды. Она полностью пригодна для внутреннего потребления населением и не требует дополнительной очистки или фильтрации. Обезжелезивание – один из ключевых этапов в процессе очистки воды. Необходимых станций в Минске шесть. В воде содержатся железо и марганец. Чтобы они выпали в виде осадка, нужен окислитель. В данном случае в этой роли выступает кислород. Когда стадия очистки позади, вода поступает в огромные резервуары, откуда после перекачивается на насосную станцию, а затем и в распределительную сеть города.