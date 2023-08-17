«Минскводоканал»: вода полностью пригодна для внутреннего потребления населением
Его называют глобальным проектом, одним из самых значимых для Беларуси – артезианская вода в каждый минский дом. Переход на подземные источники планируют завершить до 2025 года. Для этого необходимо проложить свыше 90 километров труб и пробурить порядка 90 скважин, максимальная глубина которых составит до 350 метров. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Марина Кишкурно, корреспондент:
Это то самое место, где воду можно пить с закрытыми глазами и не бояться последствий. Действительно, прежде чем попасть в краны минчан, жидкость с формулой H2O проходит ряд исследований. Сегодня узнаем историю содержимого этой колбы.
24/7 работает не только служба поддержки, но и лаборатории Минскводоканала. Здесь проверяют качество воды, которую потом получают жители столицы. Узнали о том, как это происходит. Но начать хотим сразу с результатов, чтобы сразу успокоить зрителей. Пить воду из-под крана можно!
Наталья Роман, начальник химико-бактериологической лаборатории УП «Минскводоканал»:
Лабораторный контроль качества питьевой воды состоит из нескольких этапов. Это отбор проб, доставка проб в лабораторию и уже производство анализа. В первую очередь проводится исследование на органолептические показатели, потому что вода имеет свойство меняться со временем, поэтому в первую очередь мы должны сделать определение запаха, привкуса, цветности, мутности. И эти вопросы всегда волнующие, поэтому мы результаты этих показателей узнаем в первую очередь.
Пробы исследуют на наличие железа, цинка, хрома, марганца и других веществ, которые влияют на качество питьевой воды. Всего порядка 60 показателей. Время процедуры зависит от сложности экспертизы и объема самого исследования. Ежедневно через руки сотрудников лаборатории (а после и через приборы) проходит около ста проб воды. Кстати, летом у Минскводоканала особенно много работы. Нужен усиленный контроль.
Наталья Роман:
С установлением теплого времени года качеству воды уделяется большее внимание, лабораторный контроль усиливается вдвойне. Вода Минска полностью соответствует нормативом СанПиН и гигиеническим нормативам – показателям безопасности питьевой воды. Она полностью пригодна для внутреннего потребления населением и не требует дополнительной очистки или фильтрации.
Обезжелезивание – один из ключевых этапов в процессе очистки воды. Необходимых станций в Минске шесть. В воде содержатся железо и марганец. Чтобы они выпали в виде осадка, нужен окислитель. В данном случае в этой роли выступает кислород. Когда стадия очистки позади, вода поступает в огромные резервуары, откуда после перекачивается на насосную станцию, а затем и в распределительную сеть города.
Анастасия Овчинникова, оператор водозабора № 2 «Петровщина» УП «Минскводоканал»:
С нашего рабочего места мы одновременно наблюдаем за скважинами, по которым идет вода, одновременно за насосной станцией, станцией обезжелезивания и станцией ультрафиолетовой очистки воды. Мы скважинами можем управлять отсюда, можем включать их и выключать, регулировать подачу воды, больше или меньше набирать резервуары, которые тоже отсюда видим.
Но вернемся в лабораторию. Там мы заметили много интересных приборов. Все они в той или иной степени помогают специалистам. Нам, конечно, объяснили, для чего нужна вся эта дорогостоящая, но высокоточная техника. Честно, боюсь перепутать или попросту не повторить. Поэтому слово профессионалам.
Дарья Нестеренко, инженер-химик лаборатории УП «Минскводоканал»:
Это газовый хроматограф – высокоэффективный прибор для определения хлорорганических соединений. Определяем воду, которая подается в Московский и Фрунзенский районы.
Марина Кишкурно:
В тему погрузились с головой. Даже не знали, что у воды такой долгий путь. Теперь пить ее из-под крана буду еще смелее. После знакомства с сотрудниками лаборатории. Их мнению доверяю полностью. Они в этой теме как рыба в воде.
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