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«Минскводоканал»: вода полностью пригодна для внутреннего потребления населением

17 августа 2023 14:40
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Его называют глобальным проектом, одним из самых значимых для Беларуси – артезианская вода в каждый минский дом. Переход на подземные источники планируют завершить до 2025 года. Для этого необходимо проложить свыше 90 километров труб и пробурить порядка 90 скважин, максимальная глубина которых составит до 350 метров. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

«Минскводоканал»: вода полностью пригодна для внутреннего потребления населением-1

Марина Кишкурно, корреспондент:
Это то самое место, где воду можно пить с закрытыми глазами и не бояться последствий. Действительно, прежде чем попасть в краны минчан, жидкость с формулой H2O проходит ряд исследований. Сегодня узнаем историю содержимого этой колбы.

24/7 работает не только служба поддержки, но и лаборатории Минскводоканала. Здесь проверяют качество воды, которую потом получают жители столицы. Узнали о том, как это происходит. Но начать хотим сразу с результатов, чтобы сразу успокоить зрителей. Пить воду из-под крана можно!

«Минскводоканал»: вода полностью пригодна для внутреннего потребления населением-3

Наталья Роман, начальник химико-бактериологической лаборатории УП «Минскводоканал»:
Лабораторный контроль качества питьевой воды состоит из нескольких этапов. Это отбор проб, доставка проб в лабораторию и уже производство анализа. В первую очередь проводится исследование на органолептические показатели, потому что вода имеет свойство меняться со временем, поэтому в первую очередь мы должны сделать определение запаха, привкуса, цветности, мутности. И эти вопросы всегда волнующие, поэтому мы результаты этих показателей узнаем в первую очередь.

Пробы исследуют на наличие железа, цинка, хрома, марганца и других веществ, которые влияют на качество питьевой воды. Всего порядка 60 показателей. Время процедуры зависит от сложности экспертизы и объема самого исследования. Ежедневно через руки сотрудников лаборатории (а после и через приборы) проходит около ста проб воды. Кстати, летом у Минскводоканала особенно много работы. Нужен усиленный контроль.

«Минскводоканал»: вода полностью пригодна для внутреннего потребления населением-5

Наталья Роман:
С установлением теплого времени года качеству воды уделяется большее внимание, лабораторный контроль усиливается вдвойне. Вода Минска полностью соответствует нормативом СанПиН и гигиеническим нормативам – показателям безопасности питьевой воды. Она полностью пригодна для внутреннего потребления населением и не требует дополнительной очистки или фильтрации.

Обезжелезивание – один из ключевых этапов в процессе очистки воды. Необходимых станций в Минске шесть. В воде содержатся железо и марганец. Чтобы они выпали в виде осадка, нужен окислитель. В данном случае в этой роли выступает кислород. Когда стадия очистки позади, вода поступает в огромные резервуары, откуда после перекачивается на насосную станцию, а затем и в распределительную сеть города.

«Минскводоканал»: вода полностью пригодна для внутреннего потребления населением-7

Анастасия Овчинникова, оператор водозабора № 2 «Петровщина» УП «Минскводоканал»:
С нашего рабочего места мы одновременно наблюдаем за скважинами, по которым идет вода, одновременно за насосной станцией, станцией обезжелезивания и станцией ультрафиолетовой очистки воды. Мы скважинами можем управлять отсюда, можем включать их и выключать, регулировать подачу воды, больше или меньше набирать резервуары, которые тоже отсюда видим.

Но вернемся в лабораторию. Там мы заметили много интересных приборов. Все они в той или иной степени помогают специалистам. Нам, конечно, объяснили, для чего нужна вся эта дорогостоящая, но высокоточная техника. Честно, боюсь перепутать или попросту не повторить. Поэтому слово профессионалам.

«Минскводоканал»: вода полностью пригодна для внутреннего потребления населением-9

Дарья Нестеренко, инженер-химик лаборатории УП «Минскводоканал»:
Это газовый хроматограф – высокоэффективный прибор для определения хлорорганических соединений. Определяем воду, которая подается в Московский и Фрунзенский районы.

Марина Кишкурно:
В тему погрузились с головой. Даже не знали, что у воды такой долгий путь. Теперь пить ее из-под крана буду еще смелее. После знакомства с сотрудниками лаборатории. Их мнению доверяю полностью. Они в этой теме как рыба в воде.

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# Водоснабжение # Марина Кишкурно

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