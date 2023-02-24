Без вреда для организма. В какой промежуток дня можно есть сладкое и не набирать вес?

Когда вам 20, 25 и даже 30 лет, похудеть при желании и определенной силе воли очень просто. Неделя диеты – и килограммы растают как дым. Но с возрастом сбросить даже два килограмма – это уже настоящий подвиг. После 40 люди часто полнеют, даже если не меняют образ жизни и режим питания. О том, как есть и не толстеть, что позволит сохранить стройность до преклонного возраста, а может и не стоит вести борьбу с лишними сантиметрами и принять себя такой, какая есть, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Годы – в плюс, килограммы – в минус. Это Опра Уинфри – самая крупная фигура американского телевидения. Сейчас ей 69. Актриса десятилетиями боролась с лишним весом. Диеты, спортзалы, пищевые добавки – не помогало ничего, при росте 168 сантиметров телеведущая весила более 100 килограммов. Все же теледива сумела справиться с лишними сантиметрами, за несколько месяцев она скинула более 20 килограммов. При этом артистка призналась: «Ем все и худею». Таисия, как вам такое преображение?

Таисия Мелешко, клинический нутрициолог:

На самом деле, я с ней полностью согласна, я тоже ем все. Я тоже за последние полтора года похудела на 10 килограммов. Не скажу, что я в чем-то себя сильно ограничивала. Конечно же, что нужно первое убрать, ограничить чуть-чуть – это сладости.

Алеся Лакина:

Как можно убрать сладости, Таисия? Это жестоко.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Даже если чуть-чуть, как можно? Ты съел шоколадку – дневная порция.

Таисия Мелешко:

Вы можете есть сладкое, например, если вы худеете, то до 13:00. Если вы, например, на программе стабилизации и набора веса, то без вреда для вашего организма вы можете кушать сладкое до 16:00.