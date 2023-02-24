Предприятие утаило, что после смерти работника положена выплата в 120 зарплат. Профсоюзы вмешались

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Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так посчитали в стройуправлении. О коллективном договоре на предприятии и предусмотренной компенсации в размере 120 ежемесячных зарплат вдове сказали только в комитете соцзащиты местного исполкома.

Ирина Уласевич:

Придя в очередной раз в контору, говорю: можно мне написать заявление? Они: какое заявление ты хочешь писать? Говорю, что хочу, чтобы мне возместили материальную помощь, которая предусмотрена в случае потери кормильца. А они говорят: пенсию мы вам по-любому назначим. В отделе кадров мне так сказали. Пенсию мы вам будет платить, тем более вы в декретный сейчас ушли. Я говорю: я о другой помощи спрашиваю. Они даже не хотели говорить, что есть такой пункт. Восстановить справедливость помог обычный звонок на горячую линию областного профсоюза. С такой позицией нанимателя здесь не согласились от слова «совсем». Правовой инспектор выехал в Новогрудок, однако личная встреча надежд на мирное решение спора не оправдала, а лишь укрепила абсурдность положения. Ирина Уласевич:

Директор как-то возмущенно нас принял. Мне даже неудобно было перед чужим человеком. Я сама эту женщину первый раз вижу. Было вообще не по себе. А он: все приходят, хотят денег. Она говорит: мы не все, это единичный случай.

Инна Мельникова, главный правовой инспектор Гродненского областного объединения профсоюзов:

Наниматель не признавал вину своих работников, являющихся должностными лицами, мотивировал тем, что у него не совсем благополучное материальное положение. А потом был еще один довод, что если страховая компания выплатит эти суммы, значит он выплаты произведет. Скатертью дорога в суд. Три заседания и положительный вердикт. Наниматель обязан выплатить вдове зафиксированную в коллективном договоре сумму. Через месяц перевод получен. Кстати, единоразовый. Это к разговору директора о якобы чудовищном финансовом положении предприятия.

Инна Мельникова:

Используя грамотно доводы, которые мы привели в суде, которые были согласованы между собой, не противоречили друг другу, по существу были приведены как предмет доказывания, они сыграли свою положительную роль.

Ирина Уласевич:

А мне так страшно было. После того, что я уже эти суды прошла, не хотелось. А с другой стороны, думаю, это же мое. У меня же больше ничего нет. Хоть какие-то деньги, хоть финансы будут у меня, чтобы жилье потом строить. Ютиться впятером в двухкомнатной панельке им скоро не придется. Ирина сдержала слово и полученную компенсацию вложила в строительство собственной квартиры. В нее они собираются переехать уже в начале лета, но бездонную рану на сердце это все же не залечит.