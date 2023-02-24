Директор включил режим реформатора. Как в Осиповичах работников незаконно лишали денег?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Что на уме у нового директора, вопрос номер один в любом коллективе. Но, узнав ответы, многим от этого не легче. В нашей истории от руководства страдает руководство.

Их пытались сместить, но метла квест на прочность не прошла. Новый директор дорожно-строительного управления в Осиповичах включил режим реформатора. Начал с зарплат главбуха и начальника планово-производственного отдела. Негоже руководству 100%-ную надбавку получать.

Ольга Залога, начальник производственно-планового отдела ДРСУ-199 Осиповичей:

В первую очередь старались найти общий язык с нанимателем, спросить, в каком плане и почему это происходит. Но общего языка мы не нашли. Никакого диалога у нас не получилось, поэтому нам пришлось писать в соответствующие инстанции поэтапно. В поисках истины они оббили пороги не одного госучреждения: вышестоящая организация, районная прокуратура и даже профильный областной профсоюз. В решении нанимателя проступков не узрели. Но на этом наши героини не остановились – за правдой поехали в столицу.

Ольга Гинько, главный правовой инспектор труда Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций:

Было установлено, что все-таки есть зацепка в том, что наниматель нарушил законодательство о труде и не предусмотрел в период, когда выдавал уведомления и рассматривал вопрос о снижении премии за специфику и сложность работы, тот факт, что здесь должна быть обоснованность.

Елена Кумчей, главный бухгалтер ДРСУ-199 Осиповичей:

Для того чтобы ухудшить нам условия труда, нужно было хотя бы три причины – экономическая, организационная и производственная. Оснований для ухудшений не было как экономических, так и организационных и производственных. Экономическую состоятельность предприятия подтверждает и тот факт, что за неделю до снятия надбавки у наших героинь такую же прописывают в контракте новоиспеченного специалиста. Двойные стандарты в чистом виде, на них и решили лично указать профсоюзы, но, увы, встрече быть не суждено.

Ольга Гинько:

Когда мы выезжали в Осиповичи для осуществления общественного контроля в виде мониторинга, мы направили официальный документ заблаговременно нанимателю, что в такой-то день прибудут специалисты республиканского комитета для осуществления мониторинга по обращению. Как оказалось, нанимателя в этот день не было на работе, его вдруг вызвали в вышестоящую организацию в Могилеве. На местах ничего удивительного в этом уже не видят. Вот такой он, фирменный стиль нового руководства.

Ольга Залога:

Мы своему нанимателю писали даже и мы не получали ответов. Мы не могли диалога найти.

– Грубо говоря, находясь в одном здании?

– Да, мы вели переписку. Елена Кумчей:

У нас был официальный документ, который мы направляли в адрес нанимателя, чтобы получить официальный ответ.

Ольга Залога:

И получали официальный ответ. Причем иногда мы получали ответ, касающийся вопросов нашей работы, никто лучше нас не осветит эти показатели. Нам отвечали совершенно другие люди, не отвечающие за эту работу. Несчастный случай или преступление? Белорус умер на работе, но вдова не верит в случайность – подробности.

Играть в кошки-мышки точно не про «Народный контроль». Федерация о нарушениях сообщила руководителям областного уровня, те от своих новелл поспешили откреститься и за считаные дни до истечения срока уведомления вернули законную надбавку адресатам. Ольга Гинько:

К сожалению, наши работники тянут до последнего. Либо же они боятся потерять свое положение на предприятии. А вдруг наниматель прав? А вдруг он не прав? Я обращусь, а мало ли, наниматель передумает, меня оставит на работе. А я уже обратился, наниматель будет хуже со мной обращаться. У них есть сомнения.

– Тем более когда город небольшой.

– Да, особенно когда маленький город. А если в городе 2-3 предприятия, то даже если тебя наниматель уволит, то вполне возможно, на другое предприятие трудоустроиться будет тяжело.

Всему виной личный конфликт. Наши героини в команду нового руководителя приглашения не получили, оттого и спокойной жизни в управлении не видят. Но есть ли будущее у горе-директора, еще большой вопрос. Пока все его решения далеки от здравого смысла. Ольга Залога:

Это не частная лавочка. Это все-таки государственное предприятие. И любой наниматель должен действовать в интересах предприятия. Он должен был сказать, что у меня есть специалист на ваше место, гораздо лучший, который будет работать на зарплату, которую я могу потянуть и сейчас предлагаю. То есть этим я не нанесу вред предприятию. Вместе с тем они хотели нас вроде бы как убрать, но заменить нас некем.