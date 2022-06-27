«Да не нужен наш суверенитет!» Что имеет в виду депутат Олег Гайдукевич?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси : Да не нужен наш суверенитет. 30 лет назад, когда разваливался СССР, нам говорили, что Запад переживает, что Беларусь стала суверенной, Литва, Украина. Прошло 30 лет. Мы смотрим на страны постсоветского пространства, которые пошли путем не Беларуси. Возьмем Украину и Прибалтику. Где суверенитет? Забирайте недра.

Олег Гайдукевич:

Мы говорим о том, что не нужен Европе наш суверенитет. Нам нужен суверенитет, а им нет.

Вот какой они суверенитет дали. Забрали недра. Пожалуйста, ваше население мы заберем к себе на работу. Третье – ваша страна превратится в геополитическую площадку для противостояния с Россией. Только для этого вы нам нужны. Для чего они Прибалтику используют, Украину? Настоящий суверенитет, как раз показывает Запад, им не нужен. Попробуй не выполни волю Брюсселя или Вашингтона. Вон, премьер-министр Венгрии. Он пытается отстоять суверенитет своей страны. Посмотрите, даже в мельчайших вопросах: образование детей. Он говорит: я не хочу, чтобы в моей стране была пропаганда ЛГБТ. Ему дают? Нет. Штрафные санкции и лишение денег.