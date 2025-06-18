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Захарова назвала одобрительную оценку Мерца о конфликте Ирана и Израиля самой страшной фразой

18 июня 2025 10:28
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Захарова назвала одобрительную оценку Мерца о конфликте Ирана и Израиля самой страшной фразой-0

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно конфликта на Ближнем Востоке между Тегераном и Тель-Авивом – самая страшная фраза. Об этом пишет РИА Новости.

В своем Telegram-канале Захарова опубликовала фразу, сказанную Мерцем: «Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас».

Дипломат подчеркивает, что сказанное является «самая страшной фразой» из тех, что она могла бы себе вообразить.

Захарова также упомянула, что Мерц является потомков нацистов. Дед немецкого политика, Йозеф Пауль Совиньи, находился на должности бургомистра Брилона в период Третьего рейха, а отец политика, Иоахим Мерц, состоял в вермахте, воюя против Красной армии.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Фридрих Мерц # Мария Захарова

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