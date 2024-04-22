Палата представителей определилась с кандидатом для выдвижения в Президиум ВНС

Своего представителя в Президиум Всебелорусского народного собрания определили в Палате представителей. Им стала Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо опыта работы в составе депутатского корпуса, Марина Ленчевская – профессиональный юрист, 14 лет служила в органах прокуратуры. Свои знания и компетенции она готова и дальше применять, работая в интересах белорусского народа. Впрочем, состав Президиума определят делегаты ВНС в первый день работы собрания путем тайного голосования. Предельная численность органа составляет 15 человек. Он должен будет собираться не реже одного раза в полгода.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это дополнительная ответственность на каждого члена Президиума, помимо своей работы. Сегодня именно Президиум наделен правом инициировать вопросы легитимности выборов Президента, парламента. Именно Президиум будет рассматривать вопросы функционирования Верховного суда, Конституционного, Центральной избирательной комиссии. И ряд других вопросов, те, которые необходимо решать быстро и оперативно.