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Палата представителей определилась с кандидатом для выдвижения в Президиум ВНС

22 апреля 2024 13:46
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Своего представителя в Президиум Всебелорусского народного собрания определили в Палате представителей. Им стала Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей определилась с кандидатом для выдвижения в Президиум ВНС-1

Помимо опыта работы в составе депутатского корпуса, Марина Ленчевская – профессиональный юрист, 14 лет служила в органах прокуратуры. Свои знания и компетенции она готова и дальше применять, работая в интересах белорусского народа. Впрочем, состав Президиума определят делегаты ВНС в первый день работы собрания путем тайного голосования. Предельная численность органа составляет 15 человек. Он должен будет собираться не реже одного раза в полгода.

Палата представителей определилась с кандидатом для выдвижения в Президиум ВНС-4

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это дополнительная ответственность на каждого члена Президиума, помимо своей работы. Сегодня именно Президиум наделен правом инициировать вопросы легитимности выборов Президента, парламента. Именно Президиум будет рассматривать вопросы функционирования Верховного суда, Конституционного, Центральной избирательной комиссии. И ряд других вопросов, те, которые необходимо решать быстро и оперативно.

Палата представителей определилась с кандидатом для выдвижения в Президиум ВНС-7

Как отметила Марина Ленчевская, все в Овальном зале достойны представлять Палату представителей, имеют народную поддержку, потому депутат вдвойне осознает ответственность, которую придется нести, если решением тайного голосования станет членом Президиума.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Марина Ленчевская

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