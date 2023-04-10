Почему дороги в Борисове и Жодино хуже столичных? Разобрались с замгендиректора ЖКХ Минской области

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Не во всех городах очевидно плохие дороги. Но там, где был совсем недавно, – Жодино и Борисов. Вы мне говорили: там улицы сделали. Я понимаю, что вы в любом случае работу ведете. Смысл вот в чем. У нас тенденция к тому, что дороги – это проблема. В Минске. Эта проблема в городах и селах или проблема больше городская?

Екатерина Соловьева, заместитель генерального директора ЖКХ Минской области:

Я бы сказала, что наоборот, потому что это больше проблема в сельских населенных пунктах, потому что в городах так или иначе мы в первую очередь обеспечиваем безопасность дорожного движения, в том числе и с подразделением ГАИ отрабатываем этот вопрос. А на селе есть запрос, особенно в пристоличных регионах, например, в Дзержинске. Кирилл Казаков:

Выезжая из Минска в те же Ждановичи или в Боровляны (то, что мы считаем пригородами и чуть ли не частью Минска), ты ощущаешь, что дорога другая. Она хуже. Екатерина Соловьева:

Не спорю, она хуже, может быть, из-за того, что не тот процент финансирования направлен, может, потому что в Минском районе помимо Боровлян и Сенницы есть еще 320 населенных пунктов, куда тоже нужно направлять деньги. Да, они не такие многочисленные по жителям, но каждый должен ехать по дороге, где обеспечивается безопасность дорожного движения. Просто мы привыкли к тому, что хотим ездить по асфальту. Кирилл Казаков:

Вы живете на краю Минской области – Столбцовский район. Мы говорим о Сеннице. У вас дороги такие же, как в Сеннице?

Павел Карницкий, председатель Рубежевичского сельсовета:

В настоящее время у нас уже провели ямочный ремонт. В этом году мы уже провели ремонт асфальтового покрытия на двух улицах деревни Заречье, часть дорог загрейдировали. Работа строится согласно графику. Алена Сырова, СТВ:

То есть у вас никто не жалуется на дороги? Павел Карницкий:

Поступают тоже жалобы в сельисполком по поводу грейдирования дорог, ямочного ремонта. Сразу реагируем.