От студента до сенатора. Каждый четвертый белорус принял участие в республиканском субботнике

Каждый четвертый белорус 25 октября принял участие в республиканском субботнике. Масштабный трудовой марафон объединил по всей стране 2 миллиона 300 тысяч человек. Традиции проводить весенние субботники в Беларуси не одно десятилетие, и в Год благоустройства к ней решено подключить еще и осенний раунд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом октябрьская премьера оказалась даже более результативной, чем апрельский субботник. Сегодня мы все вместе заработали почти 19,5 миллионов рублей. Средства по многолетней традиции пойдут на благие дела. Так, половина суммы будет затрачена на строительство Национального исторического музея, а также создание его постоянной экспозиции. Вторая часть суммы останется в распоряжении регионов. Эти деньги будут направлены на реализацию самых разных проектов. Например, в Гомельской области – на реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион», а в Гродненской – на благоустройство агрогородка Жировичи и территории Свято-Успенского монастыря.

«В единстве наша сила». Именно этот девиз сегодня вдохновлял миллионы людей по всей стране. Республиканский субботник объединил белорусов всех профессий и возрастов. Ярким примером общего дела стала аллея из лип, ив и тополей, заложенная на территории будущего парка Народного единства в Минске. В посадке деревьев участвовали члены президиума и работники секретариата Совета Республики во главе с председателем Натальей Кочановой. К ним присоединились представители молодежного парламента.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Толокой мы можем все. Мы можем вместе сделать все, чтобы сохранить нашу страну прекрасной, красивой, благоустроенной, чистой, ухоженной. Символично, что мы сегодня высаживаем деревья здесь, в парке, который будет называться парком Народного единства. Мы можем физически поработать и внести свой вклад, пусть маленькую-маленькую частичку, чтобы еще раз почувствовать единение наших душ и стремление жить в прекрасной своей родной Беларуси.

Парк Народного единства станет частью масштабного комплекса. Его центр – Национальный исторический музей. К строительным работам на объекте присоединилась столичная молодежь. Студенты колледжа и вузов помогали очистить территорию будущего музея и перенести необходимые стройматериалы. Среди участников трудовой акции был и автор архитектурной концепции здания.

Владислав Кашковский, техник-проектировщик предприятия «Минскпроект»:

По концепции, мы с моим руководителем очень старались найти какую-то интересную идею, задумку, чтобы это здание цепляло взглядом, чтобы оно было интересным, необычным и уникальным для нашей страны, для всего мира в целом.

Вячеслав Сабанский, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Историческая память – это та часть нашей политики, которая в первую очередь нужна, чтобы мы могли строить стабильное будущее. И музей в этом случае является как раз олицетворением стройки того самого стабильного будущего.

Форму строителей примерила сегодня и команда правительства. Премьер, вице-премьеры и работники аппарата Совмина помогали в возведении нового хирургического корпуса Минской областной клинической больницы. Он рассчитан на 380 мест. Здесь будет сконцентрирован весь спектр высокотехнологичной хирургической помощи. Около 19,4 млн рублей заработали белорусы на республиканском субботнике.