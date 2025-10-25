Беларусь подписала Конвенцию ООН против киберпреступности. От нашей страны в торжественной церемонии участвовал глава МВД, который наделен такими полномочиями в соответствии с указом главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписание прошло во Вьетнаме, где с официальным визитом находится делегация милицейского ведомства Беларуси. Документом в Ханое завизировали представители более 100 стран. Конвенция ООН против киберпреступности призвана укрепить международное сотрудничество в борьбе со злодеяниями в сфере информационных технологий.

В частности, партнеры договорились предоставлять доступ к круглосуточному обмену данными, возможность запрашивать взаимную помощь в расследованиях, судебных процессах. Правительства получают более мощные инструменты для защиты детей и оказания помощи жертвам киберпреступлений.

Также глава МВД Беларуси провел ряд переговоров с коллегами из других стран. В центре внимания вопросы практического взаимодействия между правоохранительными ведомствами.