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Беларусь подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

25 октября 2025 17:08
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Беларусь подписала Конвенцию ООН против киберпреступности. От нашей страны в торжественной церемонии участвовал глава МВД, который наделен такими полномочиями в соответствии с указом главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь подписала Конвенцию ООН против киберпреступности-2

Подписание прошло во Вьетнаме, где с официальным визитом находится делегация милицейского ведомства Беларуси. Документом в Ханое завизировали представители более 100 стран. Конвенция ООН против киберпреступности призвана укрепить международное сотрудничество в борьбе со злодеяниями в сфере информационных технологий. 

В частности, партнеры договорились предоставлять доступ к круглосуточному обмену данными, возможность запрашивать взаимную помощь в расследованиях, судебных процессах. Правительства получают более мощные инструменты для защиты детей и оказания помощи жертвам киберпреступлений. 

Также глава МВД Беларуси провел ряд переговоров с коллегами из других стран. В центре внимания вопросы практического взаимодействия между правоохранительными ведомствами.

# Милиция Беларуси # Международное сотрудничество

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