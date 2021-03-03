Бесплатное жильё и детский сад рядом. Как живёт молодая семья в Бобруйском районе
Новости Беларуси. Герои следующего сюжета сменили городскую прописку на деревенскую и нисколько не жалеют. В агрогородке Большие Бортники – в рамках специальной программы содействия занятости – семья Матвеевых получила жилье и работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние пять лет на таких условиях только в Бобруйский район переехали семь пар с детьми.
Как работает механизм, на конкретном примере поинтересовалась Юлия Мычка.
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Всего 20 километров до Бобруйска, детский сад под боком и бесплатная крыша над головой. О таком семья Матвеевых из Гомельской области еще три года назад могла только мечтать. С появлением двойняшек приоритеты изменились, и Матвеевы решили, что пришло время задуматься, где свить свое семейное гнездышко, чтобы было и тепло, и сытно.
Николай Матвеев, житель агрогородка Большие Бортники:
С появлением детей мы решили сменить место жительства, где все будет рядом: детский сад, школа.
Бобруйский район Матвеевы выбрали не случайно – родственники жены живут здесь давно и не жалуются. К тому же крепкое местное хозяйство готово обеспечить не только работой, но и жильем. А для молодой семьи именно это было важным условием трудового соглашения.
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Николай устроился работать в СПК «Гигант» механизатором, Ирина – кладовщиком. Семье выплатили подъемные, и деньги эти в начале нового пути стали серьезным подспорьем. Первое, что купили в дом, – телевизор, но вскоре поняли, что в деревенской жизни не он является центром притяжения.
Ирина Матвеева, жительница агрогородка Большие Бортники:
Мы постоянно дома не сидим, а ездим к бабушке в деревню. Огороды, баня... Дети у меня привыкли в баню именно ходить. Для них ванная – это не ванная. Они каждые выходные кричат: «Поехали в баню».
Этот дом для Матвеевых все же стал только временным пристанищем. В 2020 году в семье появился третий ребенок, и теперь уже в новом статусе многодетные родители планируют построить здесь дом. А эти стены уступят новым хозяевам.