Бесплатное жильё и детский сад рядом. Как живёт молодая семья в Бобруйском районе

Новости Беларуси. Герои следующего сюжета сменили городскую прописку на деревенскую и нисколько не жалеют. В агрогородке Большие Бортники – в рамках специальной программы содействия занятости – семья Матвеевых получила жилье и работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние пять лет на таких условиях только в Бобруйский район переехали семь пар с детьми. Как работает механизм, на конкретном примере поинтересовалась Юлия Мычка. Председатель бобруйского кооператива: со школьной скамьи трудно взять профессионала

Всего 20 километров до Бобруйска, детский сад под боком и бесплатная крыша над головой. О таком семья Матвеевых из Гомельской области еще три года назад могла только мечтать. С появлением двойняшек приоритеты изменились, и Матвеевы решили, что пришло время задуматься, где свить свое семейное гнездышко, чтобы было и тепло, и сытно.

Николай Матвеев, житель агрогородка Большие Бортники:

С появлением детей мы решили сменить место жительства, где все будет рядом: детский сад, школа.

Бобруйский район Матвеевы выбрали не случайно – родственники жены живут здесь давно и не жалуются. К тому же крепкое местное хозяйство готово обеспечить не только работой, но и жильем. А для молодой семьи именно это было важным условием трудового соглашения. Сменили городскую прописку на деревенскую. Как помогают семьям в Бобруйском районе

Николай устроился работать в СПК «Гигант» механизатором, Ирина – кладовщиком. Семье выплатили подъемные, и деньги эти в начале нового пути стали серьезным подспорьем. Первое, что купили в дом, – телевизор, но вскоре поняли, что в деревенской жизни не он является центром притяжения.

Ирина Матвеева, жительница агрогородка Большие Бортники:

Мы постоянно дома не сидим, а ездим к бабушке в деревню. Огороды, баня... Дети у меня привыкли в баню именно ходить. Для них ванная – это не ванная. Они каждые выходные кричат: «Поехали в баню».