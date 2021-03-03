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Председатель бобруйского кооператива: со школьной скамьи трудно взять профессионала

03 марта 2021 14:53
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Новости Беларуси. В Бобруйском районе будут рады механизаторам и ветврачам. Впрочем, инвестировать здесь готовы и в людей без специального образования и опыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель бобруйского кооператива: со школьной скамьи трудно взять профессионала -1

Главное, чтобы было желание.

Бесплатное жильё и детский сад рядом. Как живёт молодая семья в Бобруйском районе 

Председатель бобруйского кооператива: со школьной скамьи трудно взять профессионала -4

Василий Жук, председатель правления СПК «Гигант»:
Конечно, мы заинтересованы сегодня в тех людях, которые способны учиться, приносить пользу как для хозяйства, так и для страны, потому что без этого не будет будущего. Мы на это смотрим, учитываем эту ситуацию. И, скажем так, со школьной скамьи трудно взять профессионала, но чтобы его воспитать, мы готовы потратить год два и совместно идти к намеченным целям.

# Государственная социальная политика # общество # Василий Жук # Юлия Мычка # Фотофакт

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