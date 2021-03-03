Председатель бобруйского кооператива: со школьной скамьи трудно взять профессионала

Новости Беларуси. В Бобруйском районе будут рады механизаторам и ветврачам. Впрочем, инвестировать здесь готовы и в людей без специального образования и опыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жук, председатель правления СПК «Гигант»:

Конечно, мы заинтересованы сегодня в тех людях, которые способны учиться, приносить пользу как для хозяйства, так и для страны, потому что без этого не будет будущего. Мы на это смотрим, учитываем эту ситуацию. И, скажем так, со школьной скамьи трудно взять профессионала, но чтобы его воспитать, мы готовы потратить год – два и совместно идти к намеченным целям.