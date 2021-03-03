Сменили городскую прописку на деревенскую. Как помогают семьям в Бобруйском районе?

Новости Беларуси. Работа в сельской местности плюс жилье. Специальная программа социальной защиты и содействия занятости позволяет найти работу тем, кто в ней нуждается, в любой точке Беларуси, с одним условием – это должна быть сельская местность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

За последние несколько лет в Бобруйский район переехали семь семей. Пять из них добровольно сменили городскую прописку на деревенскую.

Общее количество переселенцев невелико. Но тех, кто решился на такой шаг, поддерживает государство. Бесплатное жильё и детский сад рядом. Как живёт молодая семья в Бобруйском районе

Ольга Цагельник, начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений Управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома:

Денежные средства выплачиваются единовременно при переселении безработному, в зависимости от того, откуда он переселяется: из города в село – выплачивается девять бюджетов прожиточного минимума; из села в село – семь бюджетов прожиточного минимума на дату заключения договора.