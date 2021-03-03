«Эмоции просто переполняют». Студентка белорусского вуза побывала на встрече в Палате представителей

Новости Беларуси. Реальная соцподдержка государства является неизменным национальным брендом Беларуси. Это подчеркнул спикер Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече, посвященной вопросам работы с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020-м поступило около миллиона. Как в Беларуси работают с обращениями граждан?

В обсуждении приняли участие не только представители власти, но и будущие юристы – студенты Белорусского государственного экономического университета. Они окунулись в работу законодателей, пообщались со спикером и посетили выставку.

Вероника Федорович, студентка 2 курса БГЭУ:

Эмоции просто переполняют. Это все очень интересно видеть воочию. Естественно, практика будет интереснее, ты более вовлекаешься в этот процесс.

Денис Жигарев, студент 2 курса БГЭУ:

Семинары на парах проводятся обычно как: мы изучаем законопроекты, решаем какие-либо задачи. Однако здесь рассматриваются конкретные проблемы, вносятся предложения, вместе обсуждают реальную проблему, пытаются ее решить.