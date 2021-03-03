Даже будет два бассейна. В Жодино завершается строительство детской поликлиники

Новости Беларуси. В Жодино завершают строительство современной детской поликлиники. Сейчас объект готов на 85 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти готово помещение с бассейнами. Их два: на 12 и 25 квадратных метров. Большой бассейн также планируют оборудовать подъемником для людей с ограниченными возможностями.

Выполнена внешняя отделка и проведены коммуникации, теперь занимаются коридорами и кабинетами. Ежедневно на объекте работают около 60 человек.

Владимир Зорич, директор Управления капитального строительства Жодино:

В настоящее время у нас идет завершающий этап – это чистовая отделка. Мы находимся сейчас на третьем этаже. Здесь уже окрашены помещения. Практически весь четвертый готов. На первом и втором также завершаются. До конца марта планируем завершить чистовую отделку и начать поставку оборудования.