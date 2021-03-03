В Минской области проходит акция «Выбираем студотряд!» Как можно трудоустроиться?

В трудовом штабе все желающие смогут узнать о специфике профессий, об организациях, которые будут принимать активистов, а также о будущих зарплатах.

Новости Беларуси. В Минской области стартовала акция Белорусского республиканского союза молодежи «Выбираем студотряд!» Дни открытых дверей пройдут во всех районах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиционно в приоритете сельскохозяйственный профиль. Кстати, лидеры по трудоустройству в этой сфере – Борисовский, Солигорский и Клецкий районы. Кроме того, будут вакансии в сферах услуг, образования, строительства и медицины.

Владимир Богданов, командир штаба студенческих отрядов Минского областного комитета БРСМ:

Ребята в первую очередь научатся работать в коллективе, потому что студенческий отряд – это все-таки определенные диалоги, есть планы работы. Ребята не просто работают, а общаются, проводят какие-то мероприятия внутриотрядные. Есть у нас командир, комиссар, который также проводит воспитательную работу с этими ребятами.

Всех желающих будем ждать на протяжении долгого периода. Сегодня дан старт, поэтому по определенному графику будут проводиться рекламные кампании. Каждый желающий может также заполнить онлайн-анкету и узнать всю подробную информацию.