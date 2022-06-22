Азарёнок: у Союза в 1991 году было всё, но народ поверил в иллюзию сверкающих сортов колбасы, презервативов и джинсов

Новости Беларуси. 22 июня не для всех стал Днем памяти и скорби. Находятся люди, которые причисляют себя к потомкам полицаев и коллаборантов. Для них, как это ни ужасно, этот июньский день – праздник. И сейчас они продолжают вершить свое черное дело. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

81 год назад. Коллективный Запад, Евросоюз того времени, создав самую мощную армию в мире, технически превосходящую все, что есть на земном шаре, напал на нашу страну. Давайте посмотрим на карту Третьего рейха и его союзников. Объединенная Европа, не иначе. Все прогрессивное человечество. А вот – карта тех, кто вводит санкции против нас сейчас и готовит военную интервенцию. Мы тогда считались изолированной страной, государством-изгоем, мы были под санкциями, с разорванной в клочья экономикой, как утверждала передовая пресса. Она же, журнал «Тайм», признала Адольфа Алоизовича Шикльгрубера, известного как Гитлер, человеком года 1938. Немцы, венгры, румыны, чехи, словаки, поляки, латыши, литовцы, эстонцы, финны, австрийцы, испанцы, французы, голландцы – все были здесь. Японцев не было, не успели. Но китайцам от этого не легче. И тут просвещенный, только что вылезший из мужских объятий, пожравший в маке либероид, скажет мне: но ведь англичане-то с американцами были за нас. И вообще, сталинист, ватник и совок, заткнись, ленд-лиз победил. Хочется дать по физиономии, но придется ответить. Знаешь ли ты, ничтожество, про ленд-лиз для немцев? Да, так это не называлось. Сюда смотри и конспектируй. Подробнее в видеоматериале. А дальше был геноцид, страшный и чудовищный. И как же хочется мне взять каждого змагара, каждого просвещенного, сердобольного, неполживого, красиво одетого, аккуратно вылизанного, каждого взять за шкирку и посадить в машину времени. Пускай там будут Шрайбман, Альбац, Сивицкий, Чалый, Сванидзе, Чубайс, Чернявская и ее доня – и в Беларусь 1942 года. И чтобы вас покатали на душегубке. Это грузовик такой, в котором выхлопная труба дымила в кузов. Вас катают, и вы дохните. Все благородно, чинно, с немецкой педантичностью. А потом – в Озаричи и Тростенец, чтобы стоимость вашей драгоценнейшей жизни была ровно 9 граммов. Взять тысячу либералов и каждого – в сожженную деревню. Чтобы вы в последнюю минуту, в сарае рассказали матерям, которые своим горящим телом закрывают детей, чтобы они пожили еще хоть минутку, что это партизаны во всем виноваты. Нечисть. Как там ваш равноапостольный Володымер Зеля сказал: нацбаты, они такие, какие они есть, да? Вот и вы бы им сказали – айнзацгруппы, СС, зондеркоманды, они такие, какие есть? Повернулся бы язык сказать такое, погань?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда будем гордиться беспримерным мужеством и патриотизмом нашего народа.

Мы свято чтим память всех, кто сражался с фашизмом на фронтах Второй мировой.

Белорусы, хоть и оказались под оккупацией, но остались непокоренным народом.

Казалось бы, западные государства должны ценить вклад наших народов в великую Победу, однако вместо признательности – высокомерный диктат и санкции.

Нам не нужна война. Я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением. Ту землю, которую вы выстояли в годы лихолетья и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам это ни стоило.

Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни.

Главное, что мы должны сделать, это сохранить эту правду. Не допустить возрождения страшного прошлого.

Мы ощущаем холод уже не холодной войны, нам надо остановиться.

Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе.

Вы не душить нас должны, вы на руках нас должны носить. Немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы.

Мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим.

Григорий Азаренок:

А ведь не перевелись нацисты и у нас. Не дотравили мы, не додавили. Хребтину перебили, но разбросанные щупальца еще шевелятся. 22 июня с утра на «Радио Свобода», которой владеет Госдеп США, появляется вот такое сообщение. Важные исторические события. Напад нямеччыны на СССР. Но это так, в полстрочки. А вот что гораздо важнее – создание Саюза беларускай моладзі в 1943 году. Вы представляете? В этот день они предлагают нам праздновать, воспевать, восхвалять, гордиться созданием на оккупированной территории, где идет геноцид населения, созданием змагарского гитлерюгенда? Они это написали, напечатали своими грязными руками. Там работает любовник усатой женщины Вячорка, там промываются деньги для мятежа против нашей страны. Не знаю, как вы, но я все чаще пересматриваю кадры казней фашистских прихвостней, нацистских холуев и змагарской нечисти. Есть у них и черви похитрее. Помните таких: бывшая тутбайка, экстремистская помойка, нечисть. Доносчики, клеветники и грязные западные подстилки. Воровали из белорусского бюджета, пользовались льготами и сосали за обе щеки из литовских фондов. Так вот. У них теперь новая тактика. Стали они заниматься телефонным террором. Обзванивать чиновников с тупыми вопросами. И используют для этого якобы простых граждан. То какой-то Еленой Петровой представятся, то еще кем, лишь бы не говорить прямо: мы бесы из тутбайки. Все уже проверено, таких людей, какими они себя представляют, не существует. Или же они не в курсе, что их так подло подставляют. Свиньи. Это я к чему – будьте бдительны, посылайте любых змагарских провокаторов по адресу, который Маяковский указал. И при случае скажите им, что они из себя представляют.

– Таких, как ты, надо отправить к Бандере и Кушелю. Знаешь, кто такой Франц Кушель и Наталья Арсеньева.

– Нет, не знаю, просвети.

– Наталья Арсеньева, авторка песни «Магутны Божа», она издавала при немцах «Беларускую газэту». А Франц Кушель – это ее муж, начальник местной полиции при немцах, ваш предшественник. Такой же, как ты, подонок, предатель, холуй немецкий. А знаешь, где она потом? Она уехала с немецким обозом, а потом работала на «Радио Свобода», как и вы все, холуи, предатели и западные подстилки.