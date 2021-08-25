«Приятно получить такой подарок». Детей в инфекционной больнице угостили арбузами с подворья Президента

Партию сладкого угощения прямо в больничные палаты получили дети с COVID-19. Витамины им сейчас необходимы. Тем же, кому по показаниям врачей полакомиться пока не удастся, арбузы передадут чуть позже.

Уже на протяжении нескольких лет Александр Лукашенко занимается выращиванием бахчевых культур на своем участке. Традиционно, и это решение нашего Президента, весь урожай идет на угощение в детские дома и пожилым людям.