«Приятно получить такой подарок». Детей в инфекционной больнице угостили арбузами с подворья Президента

Новости Беларуси. Пациентов детской инфекционной больницы 25 августа угощали арбузами, собранными на подворье Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пациентов детской инфекционной больницы 25 августа угощали арбузами, собранными на подворье Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Партию сладкого угощения прямо в больничные палаты получили дети с COVID-19. Витамины им сейчас необходимы. Тем же, кому по показаниям врачей полакомиться пока не удастся, арбузы передадут чуть позже.
Уже на протяжении нескольких лет Александр Лукашенко занимается выращиванием бахчевых культур на своем участке. Традиционно, и это решение нашего Президента, весь урожай идет на угощение в детские дома и пожилым людям.
Тамара Лисицкая, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»:
Акция совершенно замечательная. У нас сегодня лежит 60 детей, больных коронавирусной инфекцией. Я думаю, такой замечательный подарок в виде солнечных арбузов доставит им не только удовольствие, но и принесет пользу, в том числе как витаминный продукт. Особенно приятно, что в этот солнечный день Александр Григорьевич вспомнил о своем посещении. Он был у нас зимним хмурым днем 25 декабря. Приятно получить такой подарок. Я думаю, детям он доставит несказанную радость.
Урожай арбузов на президентском подворье в 2021 году выдался щедрым – поспособствовало жаркое лето и соблюдение технологий. Ожидается, что с участка соберут в два раза больше арбузов, чем в прошлом сезоне.