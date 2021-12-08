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Заработала лыжная трасса в Веснянке. Где ещё можно будет покататься на лыжах в Минске

08 декабря 2021 17:46
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Новости Беларуси. В Минске начала работу лыжная трасса в Веснянке, одна из основных в городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Заработала лыжная трасса в Веснянке. Где ещё можно будет покататься на лыжах в Минске-1

Были задействованы пушки. Из искусственного снега проложена трасса. Покрытие получилось качественным. Здесь будут заниматься воспитанники детско-юношеских спортивных школ и все желающие. Есть пункт проката, раздевалка и буфет. Режим работы: с 9:00 до 21:00. Каждые выходные на трассе будут проходить спортивные соревнования.  

Заработала лыжная трасса в Веснянке. Где ещё можно будет покататься на лыжах в Минске-4

Андрей Василевич, председатель футбольного клуба «Минск»:  
За ночь произвели достаточно большой объем снега, планируем из него заложить километр трассы, чтобы сделать круг для жителей нашего города. В дальнейшем сделать круг в 2,5 километра. Надеемся, что он уже будет готов к утру субботы. В перспективе, конечно же, за ближайшие сутки, которые будем работать, произвести снега и на полную трассу – 5 километров. Уделим большое внимание безопасности. К этому сезону мы доукомплектовались инвентарем: и лыжами, и ботинками, и лыжными палками, и тюбинги.  

Заработала лыжная трасса в Веснянке. Где ещё можно будет покататься на лыжах в Минске-7

Трассы с искусственным снегом будут также в парке имени 900-летия Минска и зеленой зоне «Медвежино». Всего в городе насчитывается 14 снежных маршрутов. Их общая протяженность составит более 20 километров. Уже заливают и катки. Большинство из них будут расположены возле учреждений образования. При них же будут организованы и пункты проката.  

Всего в Минске будут работать 25 катков и 31 хоккейная коробка. Также определены 35 безопасных горок для катания на санках и тюбингах.  

# Зимние виды спорта # общество # Андрей Василевич # Фотофакт

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