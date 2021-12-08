Митрополит Вениамин о роли Церкви для человека: «Стараемся предложить духовное осмысление и наполнение жизни»

Новости Беларуси. 1030-летие основания Полоцкой епархии и 200-летие со дня рождения Федора Достоевского. Сразу двум значительным юбилеям в 2021 году посвящены III Рождественские образовательные чтения Минской митрополии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В их рамках прошла встреча в Миноблисполкоме. На ней еще раз была подчеркнута важность взаимодействия власти и духовенства. Не обошлось и без приятных моментов – вручения наград. Был отмечен значимый вклад в развитие Церкви и страны представителей духовенства, педагогов и медиков. В центре внимания форума и религиозно-философское наследие Беларуси, его значение в жизни современного общества.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Мы обсуждаем, что можно сделать на пользу нашего общества, где можно приложить совместные усилия по различным направлениям. Со стороны Церкви мы больше внимания обращаем на духовную составляющую и внутренний мир каждого человека и стараемся предложить духовное осмысление и наполнение жизни. Со стороны государства оказывается забота о внешней стороне жизни. И у нас есть много общих проектов, которые приносят добрые результаты.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, для чтений выбран двойной формат – прямое общение и онлайн-трансляции. Они проходят в Рождественский пост. Это время традиционно наполнено не только ожиданием приближающихся праздников, но и полезной работой, добрыми поступками.