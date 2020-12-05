«Первые признаки того, что не всё хорошо, были ещё при Брежневе». Почему распался Советский Союз?

Почему распался Советский Союз? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Было очевидно, что дни Союза сочтены. Центральные органы власти по-прежнему существовали, как и единая армия. Хотя в каждой республике уже создавались собственные Министерства обороны. Экономические связи между регионами были утеряны, а нарастающий хозяйственный кризис только подливал масла в огонь.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Бесконечные хозяйственные реформы привели к тому, что невозможно было понять, какими законами руководствоваться, куда отправлять ту или иную продукцию, в обстановке нарастания дефицита самых элементарных товаров народного потребления и продовольствия начали закукливаться в себе и республики, и области. Вводятся потребительские карточки, купоны на товары, иногородним запрещается покупать товары в пределах области или республики.

Сегодня можно услышать мнение, что Беловежское соглашение – фикция. Но с юридической точки зрения все обязательные для подобной процедуры условия были соблюдены. В 1991 году в пуще собрались представители стран, которые провозглашали образование СССР. Они же своими подписями поставили точку в его истории.

Вячеслав Меньковский, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России БГУ:

Процесс распада СССР прошел почти так же, как и процесс его образования. Сначала три государства провозгласили о том, что СССР прекратит свое существование, а потом оставшиеся советские социалистические республики уже Алма-Атинской декларацией подтвердили этот распад.

Право на свободный выход республик из состава СССР было прописано во всех трех советских конституциях. Однако когда в 1989 году начинают приниматься декларации о государственном суверенитете, руководство союза понимает: запахло жареным.

Сергей Третьяк:

Первые признаки того, что не все ладно, относятся еще к последним годам правления Брежнева, потом был 1982 год, 1983 год. Один год жизни такого человека, как Юрий Андропов, во главе государства. Андропов признал, что мы не знаем общество, в котором живем. Это совсем не то, что описывают наши книжки, с одной стороны. С другой стороны, Андропов взял курс на жесткое наведение порядка и дисциплины, потому что при Брежневе все пошло в разнос, коррупция расцвела пышным цветом. 17 марта 1991 года по инициативе Михаила Горбачева в стране проходит первый и единственный Всесоюзный референдум о сохранении СССР. К тому моменту компартия утратила руководящую и направляющую силу и превратилась в обычную общественную организацию. Вовсю велась работа над новым союзным договором.

Вячеслав Меньковский:

Прекращение существования СССР совершенно не означало идеи разрыва отношений между теми государствами, которые входили в СССР. Была предложена форма Содружества независимых государств, которая предполагала, что это будет и форма цивилизованного развода, и форма сохранения отношений между странами. Вопрос звучал следующим образом: хотите ли вы сохранения реформированного, измененного Советского Союза? Да или нет. Это был только один вопрос, в 1991 это воспринималось, это ведь было еще до августа, до всего того, что происходило. Вопрос в 1991 году воспринимался совершенно однозначно: хотите ли вы реформ и изменений? Потому что представить себе весной 1991 года, что исчезнет СССР, не мог никто.

Но почему Беларусь? Уже позже станет известно: для встречи века рассматривалось сразу несколько вариантов. В частности, Карелия и Крым. В итоге остановились на Беловежской пуще. Подальше от посторонних глаз, поближе к границе.

Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:

Либо в Подмосковье, либо в любом другом месте – это очень открытое место, очень доступное, а здесь пуща. Все-таки она более закрытая от посторонних глаз и ушей, строго охраняется. Кроме того, рядом граница в случае чего.

Вячеслав Меньковский:

Во-первых, не хотели, чтобы это было в России, это понятно. Потому что Россия воспринималась как первоприемница Советского Союза, это должно было быть где-то на другой территории.