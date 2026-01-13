При какой температуре воздуха зимой в школах Беларуси могут отменить уроки? Рассказываем

В сложных погодных условиях в Витебской области созданы специальные рабочие группы для координации работы системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, занятия в школах могут отменить, если в 7 утра столбик термометра покажет от минус 25 и ниже при сильном ветре. Также руководство учреждений образования могут сами отменять прогулки, если на улице слишком холодно. Правила просты: малыши до трех лет остаются в тепле при минус 15, дошколята – при 18 градусах мороза, а школьники – если на термометре ниже -22.

Татьяна Янковская, начальник управления по образованию Оршанского райисполкома:

В случае понижения температуры до -25 градусов и ниже, местными исполнительными органами принимаются решения о приостановлении образовательного процесса. Если такая ситуация сложится у нас в регионе, то до родителей и учащихся эта информация будет оперативно доведена.

Для помощи застигнутым непогодой водителям и пассажирам на базе девяти школ Витебской области будут работать пункты помощи. Только в Оршанском районе таких четыре и располагаются они вблизи автомобильных дорог. При необходимости их оперативно развернут. Все адреса согласованы с территориальными подразделениями ГАИ.