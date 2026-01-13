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При какой температуре воздуха зимой в школах Беларуси могут отменить уроки? Рассказываем

13 января 2026 14:01
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В сложных погодных условиях в Витебской области созданы специальные рабочие группы для координации работы системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно специалисты мониторят ситуацию: на особом контроле подвоз учащихся и состояние зданий. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций оперативно проходит очистка кровель.

При какой температуре воздуха зимой в школах Беларуси могут отменить уроки? Рассказываем-2

Напомним, занятия в школах могут отменить, если в 7 утра столбик термометра покажет от минус 25 и ниже при сильном ветре. Также руководство учреждений образования могут сами отменять прогулки, если на улице слишком холодно. Правила просты: малыши до трех лет остаются в тепле при минус 15, дошколята – при 18 градусах мороза, а школьники – если на термометре ниже -22.

При какой температуре воздуха зимой в школах Беларуси могут отменить уроки? Рассказываем-4

Татьяна Янковская, начальник управления по образованию Оршанского райисполкома:
В случае понижения температуры до -25 градусов и ниже, местными исполнительными органами принимаются решения о приостановлении образовательного процесса. Если такая ситуация сложится у нас в регионе, то до родителей и учащихся эта информация будет оперативно доведена.

Для помощи застигнутым непогодой водителям и пассажирам на базе девяти школ Витебской области будут работать пункты помощи. Только в Оршанском районе таких четыре и располагаются они вблизи автомобильных дорог. При необходимости их оперативно развернут. Все адреса согласованы с территориальными подразделениями ГАИ.

# Погода # Погода в Беларуси # Школьники # Образование в Беларуси

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