В Минской области вывезли более 54 тыс. кубометров снега

В Минской области продолжают устранять последствия снегопада. Службы работают в усиленном и круглосуточном режиме. За три дня в центральном регионе вывезли более 54 тысяч кубометров снега, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ведется и обработка дорог противогололедными материалами. Местами задействована спецтехника. Активно расчищают дороги, пешеходные связи, подъезды к остановкам, соцучреждениям, дворы и в Стародорожском районе. Для этого задействовали семь единиц техники, более 70 специалистов ЖКХ. Не остались в стороне и трудовые коллективы. За лопаты взялись местные жители, чтобы оперативно расчистить и дворы, и парковки.