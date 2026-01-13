В Минской области вывезли более 54 тыс. кубометров снега
В Минской области продолжают устранять последствия снегопада. Службы работают в усиленном и круглосуточном режиме. За три дня в центральном регионе вывезли более 54 тысяч кубометров снега, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ведется и обработка дорог противогололедными материалами. Местами задействована спецтехника. Активно расчищают дороги, пешеходные связи, подъезды к остановкам, соцучреждениям, дворы и в Стародорожском районе. Для этого задействовали семь единиц техники, более 70 специалистов ЖКХ. Не остались в стороне и трудовые коллективы. За лопаты взялись местные жители, чтобы оперативно расчистить и дворы, и парковки.
Дмитрий Булынка, директор Стародорожского ЖКХ:
В сельских населенных пунктах 22 единицы помогали нам расчищать улицы, хозяйства нашего района. Большая благодарность всем неравнодушным гражданам нашего района, которые в непростые погодные условия оказали помощь нам, вышли для расчистки дворов и улиц.
Ульяна Пушкова, старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции Стародорожского РОВД:
Такие мероприятия у нас проводятся ежемесячно. Каждый раз это разное количество лиц, потому что еженедельно список лиц, незанятых в экономике, меняется. По уборке снега в общей сложности задействовано 15 лиц, состоящих на учете в Стародорожском РОВД.
Во всех районах работают пункты выдачи инвентаря. Получить оборудование и помочь коммунальщикам может любой желающий. В некоторых районах продолжают действовать и пункты обогрева, где можно выпить горячий чай и отдохнуть.