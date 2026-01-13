ФПБ контролирует температурный режим на белорусских предприятиях

С приходом морозов мониторят ситуацию профсоюзы Беларуси. В центре внимания специалистов – соблюдение температурного режима на рабочих местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране рейдовые группы проверяют состояние санитарно-бытовых помещений, работу систем отопления в цехах и на производственных площадках. Также в период холодов работникам должны предоставлять дополнительные перерывы и утепленные комплекты спецодежды.

Так, 13 января представители Федерации профсоюзов во время проверки одного из гомельских предприятий, убедились, что в компании к холодам подготовились. В помещениях недавно выполнили ремонт, а также заменили стеклопакеты.