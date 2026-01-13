ФПБ контролирует температурный режим на белорусских предприятиях

С приходом морозов мониторят ситуацию профсоюзы Беларуси. В центре внимания специалистов – соблюдение температурного режима на рабочих местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С приходом морозов мониторят ситуацию профсоюзы Беларуси. В центре внимания специалистов – соблюдение температурного режима на рабочих местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране рейдовые группы проверяют состояние санитарно-бытовых помещений, работу систем отопления в цехах и на производственных площадках. Также в период холодов работникам должны предоставлять дополнительные перерывы и утепленные комплекты спецодежды.
Так, 13 января представители Федерации профсоюзов во время проверки одного из гомельских предприятий, убедились, что в компании к холодам подготовились. В помещениях недавно выполнили ремонт, а также заменили стеклопакеты.
Светлана Головко, сборщик обуви:
Нам тепло, хорошо. Отопление дали очень хорошее. Нас не обижают в этом плане. Обогревают, руководство заботится.
Георгий Кищук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Мониторинг показал, что температурный режим на рабочих местах, производственных цехах соблюдается. Было проверено наличие отопления. Поговорили с работниками, которые остались довольны условиями труда. Им комфортно в этих условиях работать. Оценили проведенную накануне нанимателями подготовку к зиме. В частности, было заменено остекление окон.
Нормы температурного режима на рабочих местах зависят от типа помещения. Так, в цехах не должно быть ниже 17 градусов. А для офисов оптимальными считаются значения в пределах 22-24 градусов. О нарушениях температурного режима на рабочих местах можно сообщить на горячую линию Федерации профсоюзов Беларуси.