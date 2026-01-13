Сергеенко: в основе всех законодательных решений должен находиться принцип справедливости

От туризма и международного сотрудничества до сельского хозяйства. На первой в новом году сессии депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли сразу пять законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, поставил ряд задач, в том числе в сфере законотворческой деятельности. Исходя из этого, мы будем строить работу в текущем году.

В основе всех законодательных решений должен находиться принцип справедливости. Необходимо активнее включать население в обсуждение изменений в законодательстве. Механизмов для этого у нас достаточно. Это и работа в избирательных округах, с обращениями граждан, проведение различных практико-ориентированных мероприятий.

Кстати, на первое полугодие таких мероприятий разного уровня запланировано около 50. Вынесение проектов на обсуждение, обратная связь от людей, избирателей по принимаемым законодательным решениям – важный элемент повышения качества и актуальности правовой базы.

Приоритет при подготовке законопроектов неизменен: документы должны отвечать интересам граждан и соответствовать госпрограмме развития страны на ближайшую пятилетку.