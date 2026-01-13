Толщина льда должна быть не менее 7 см! ОСВОД напоминает правила безопасного поведения зимой

Спасатели дежурят сутками, контролируют обстановку в акваториях. В группе риска любители рыбалки и дети. Выход на лед для них скорее кажется вызовом, а не опасностью, но цена беспечности крайне высока.

Анна Новикова, специалист по связям с общественностью Минской городской организации ОСВОД:

С начала 2026 года у нас спасено два человека, утонул один. Погодные условия в настоящее время представляют серьезную опасность. Важно помнить, что в условиях метели значительно вырастает риск несчастных случаев.

Толщина льда в акваториях должна быть не менее 7 сантиметров, а иначе шанс провалиться крайне высок. Больше всего вызовов у спасателей в выходные, праздники или в период детских каникул, но и в будние тоже нередко требуется помощь.