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Толщина льда должна быть не менее 7 см! ОСВОД напоминает правила безопасного поведения зимой

13 января 2026 14:27
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Толщина льда должна быть не менее 7 см! ОСВОД напоминает правила безопасного поведения зимой-1

Алина Трус, корреспондент:
Спасатели начеку в любую погоду. В холодный сезон особую опасность представляет лед. Реки и водоемы едва успевают застыть, экстремалы выходят на заснеженные просторы. 

Спасатели дежурят сутками, контролируют обстановку в акваториях. В группе риска любители рыбалки и дети. Выход на лед для них скорее кажется вызовом, а не опасностью, но цена беспечности крайне высока.

Толщина льда должна быть не менее 7 см! ОСВОД напоминает правила безопасного поведения зимой-3

Анна Новикова, специалист по связям с общественностью Минской городской организации ОСВОД:
С начала 2026 года у нас спасено два человека, утонул один. Погодные условия в настоящее время представляют серьезную опасность. Важно помнить, что в условиях метели значительно вырастает риск несчастных случаев.

Толщина льда в акваториях должна быть не менее 7 сантиметров, а иначе шанс провалиться крайне высок. Больше всего вызовов у спасателей в выходные, праздники или в период детских каникул, но и в будние тоже нередко требуется помощь.

Подробности в видео.

# ОСВОД # Правила безопасности

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