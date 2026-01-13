В 2026 году в Минской области планируют построить не менее 30 современных МТК

Пятилетка качества – ориентир для работы всех сфер экономики. От промышленности и строительства до здравоохранения и сельского хозяйства. Акцент в регионе делают на животноводстве: повышению качества, объемов производства продукции, увеличению экспорта и обеспечению продовольственной безопасности уделяют особое внимание.

Так, в центральном регионе работают более 620 молочно-товарных комплексов и ферм. Только в 2025-м в Минской области открыли 9 объектов. Новый МТК на 510 голов возвели и в сельхозпредприятии «Пастовичи» Стародорожского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.