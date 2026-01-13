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В 2026 году в Минской области планируют построить не менее 30 современных МТК

13 января 2026 14:14
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Пятилетка качества – ориентир для работы всех сфер экономики. От промышленности и строительства до здравоохранения и сельского хозяйства. Акцент в регионе делают на животноводстве: повышению качества, объемов производства продукции, увеличению экспорта и обеспечению продовольственной безопасности уделяют особое внимание.

Так, в центральном регионе работают более 620 молочно-товарных комплексов и ферм. Только в 2025-м в Минской области открыли 9 объектов. Новый МТК на 510 голов возвели и в сельхозпредприятии «Пастовичи» Стародорожского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все подробности у Ольги Пасечник.

В 2026 году в Минской области планируют построить не менее 30 современных МТК-2

Сергей Толстик на новом молочно-товарном комплексе в Стародорожском районе работает год и уже оценил плюсы. Под его чутким присмотром – 510 буренок. Четко понимает, как получить результат. Ведь главное – технологии и грамотный подход к делу.

Сергей Толстик, животновод сельхозпредприятия «Пастовичи»:
Я люблю животных. С детства в колхозе с родителями работаю и вот остался в колхозе работать. Моя профессия очень важна. В мои обязанности входит: подкидывание кормов, подметание, подсыпание проходов и загон скота на дойку.

В 2026 году в Минской области планируют построить не менее 30 современных МТК-4

Хозяйство стабильно наращивает объемы. Ежедневно реализуется около 11 тонн молока сорта экстра. Средний надой с одной коровы – 24 литров в сутки. На новом МТК такой результат стал возможен благодаря полной автоматизации процессов. В доильном зале установлено новейшее оборудование, ручной труд сведен к минимуму.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси

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