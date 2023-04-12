Санаторный детский сад. Где в Минске можно оздоровить ребёнка?

Чудесная здравница в пределах шумного мегаполиса? Почему бы и да! Ради светлого будущего маленьких пациентов столичные медики готовы на все.

Наталия Габелко, заведующая санаторным детским садом № 559 г. Минска: Санаторный детский сад – это учреждение образования, в котором реализуется не только образовательная программа дошкольного образования, но и осуществляется оздоровление воспитанников. К нам в дошкольное учреждение приходят дети по медицинским показаниям, в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии. На данный момент у нас 177 воспитанников.

Марина Ч еркис, врач-педиатр 14- й городской детской клинической поликлиники г. Минска: 57 % составляют дети со второй группой здоровья, 29 % – с третьей и 13 % – дети с четвертой группой здоровья. Большинство детей – это дети часто болеющие, их около 70 %. Мы ежегодно в начале года учебного составляем индивидуальный план медицинской реабилитации на год, а также планы лечебно-профилактической работы и закаливания, а в конце учебного года оцениваем эффективность оздоровления.

Марина Черкис: Массаж у нас получают все дети​ в течение года, 2-3 курса проходит каждый воспитанник, они получают общеукрепляющий массаж. Но у нас есть дети с соматическими заболеваниями (как, например, опорно-двигательного аппарата: дисплазии тазобедренных суставов, нарушение осанки), эти детки получают индивидуальный массаж по назначению врача-педиатра.

​Сбалансированное диетическое питание, правильный режим дня и лечебная физкультура – все это помогает юным белорусам укрепить здоровье и предупредить развитие серьезных недугов. Физкультминутка окончена, отправляемся на массаж.

​Ну и куда же без физиотерапии? Восстановить организм после перенесенных заболеваний поможет высококлассное медицинское оборудование.

​Марина Черкис:

У нас есть ингаляции, магнитотерапия, биоптронтерапия, КУФ носоглотки также можем проводить. Процедуры проводятся как после перенесенного заболевания или как предупреждение заболевания, а также санации очагов хронической инфекции.

​Размялись, раздышались – время для закалки. Поддайте парку – малыши идут! Сейчас в этой уютной комнате – 60 градусов по Цельсию. Щадящая сауна с сухим теплом – идеальный вариант для ребенка. Водные процедуры – крайняя точка детского СПА-тура. Выпиваем чашечку ароматного напитка из ромашки и мчим навстречу новым приключениям.