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Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске. Документ охватывает все сферы жизни

12 апреля 2023 11:39
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Новости Беларуси. Обновленная Концепция национальной безопасности. С появлением очередных рисков, вызовов и угроз мирового масштаба наше общество должно быть еще более консолидированным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому мнению пришли участники встречи в Национальном центре правовой информации. Там обсудили подходы в работе по обновлению Концепции нацбезопасности.

Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске. Документ охватывает все сферы жизни-1

Как известно, документ планируют рассмотреть на Всебелорусском народном собрании. Пока же идет кропотливая работа по его окончательному наполнению.

Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске. Документ охватывает все сферы жизни-4

Александр Рахманов, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:
Создан проект Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, которая является исключительно уникальным документом. Конечно же, он пропитывает все сферы нашей с вами жизнедеятельности, касаясь вопросов безопасности по девяти основным направлениям. Мы четко прописываем, что мы защищаем – наши национальные интересы, от чего мы защищаем – те риски, вызовы и угрозы, которые разделены на внутренние и внешние.

Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске. Документ охватывает все сферы жизни-7

Андрей Мательский, директор Национального центра правовой информации Беларуси:
Мы уже на сегодня видим достаточно высокую активность по обращению к этому документу, который мы разместили на Национальном правовом интернет-портале. Он неделю у нас размещен, и уже у нас несколько тысяч, наверное, к 3 тысячам просмотров – это достаточно высокая активность граждан по ознакомлению с юридическим документом.

Напомним, широкое обсуждение обновленной Концепции национальной безопасности – поручение главы государства. И такие диалоговые площадки должны этому поспособствовать.

# Национальная безопасность # общество # Александр Рахманов # Андрей Мательский # Фотофакт

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