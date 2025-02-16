Белорусы смогут выращивать тропические фрукты из-за потепления? Мнение Анатолия Линевича

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В связи с изменением климата, я думаю, что да, мы будем искать варианты для того, чтобы выращивать новые плоды, новые косточковые культуры. Было поручение даже главы государства, чтобы сегодня попробовать в южных регионах нашей страны высадить абрикосы, персики и так далее. Я думаю, что со временем эти косточковые у нас тоже приживутся и будут неплохо чувствовать в нашей климатической зоне. Все это впереди, но для этого просто нужно немного времени.

Плюс ко всему, мы на сегодня начинаем плотно заниматься уже выращиванием сои. Это культура, которая необходима для белка, которая нам нужна для кормления животных. Это тоже для нас культура, недавно освоенная, поэтому ей в перспективе тоже предметно займемся.