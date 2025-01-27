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Новые трамваи выехали на маршруты в Минске

27 января 2025 17:47
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Обновление общественного транспорта. Современные трамваи вышли на маршруты в Минске. Модель Т-811 привлекает внимание необычным дизайном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новые трамваи выехали на маршруты в Минске-2

Главная особенность – форма передней и задней масок. Такая конструкция снижает риск травмирования пешеходов. Если человек попадет под движущийся вагон, его не затянет под колеса. Трамвай низкопольный: нет ступеней, ровный пол, потолки высотой 2,5 метра. Для маломобильных пассажиров предусмотрены откидные пандусы и кнопка вызова водителя. Особое внимание уделено теплосбережению. У трамвая четыре двери с кнопками адресного открытия. Низкопольные трамваи выполняют рейсы маршрутов №1 и №4.

Новые трамваи выехали на маршруты в Минске-4

Виктория Матевич, водитель трамвая филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»:
В кабине водителя хорошее отопление и форточки. Самое главное для водителя общественного транспорта – это летом кондиционер. Потому что на улице 30 градусов, а в кабине под стеклом все 50. На ход очень хорошо идет – быстро, плавно.

В трамваях предусмотрены USB-зарядки, Wi-Fi, GPS, системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. Отдельно проработали систему ходовой части для снижения шума. Долговечная обшивка из коррозионно-устойчивых материалов обеспечивает срок эксплуатации до 30 лет без капитального ремонта.

# Общественный транспорт # Транспорт Минска # ГП «Минсктранс»

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