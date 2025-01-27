«Выборы были свободными, демократичными, открытыми» – Вадим Грачёв

Ни в основной день голосования, ни в течение досрочного внештатных ситуаций не зафиксировано. Итоги работы Центра общественного наблюдения за выборами подвели 27 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центр поступило порядка 450 обращений от граждан, где в режиме нон-стоп аккумулировалась информация о ходе голосования. Многие вопросы были консультативными. Например, поступали жалобы от избирателей, которые не нашли себя в списках на участках. Эти вопросы решались оперативно, чтобы все желающие смогли отдать свой голос.