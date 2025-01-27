«Выборы были свободными, демократичными, открытыми» – Вадим Грачёв
Ни в основной день голосования, ни в течение досрочного внештатных ситуаций не зафиксировано. Итоги работы Центра общественного наблюдения за выборами подвели 27 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Центр поступило порядка 450 обращений от граждан, где в режиме нон-стоп аккумулировалась информация о ходе голосования. Многие вопросы были консультативными. Например, поступали жалобы от избирателей, которые не нашли себя в списках на участках. Эти вопросы решались оперативно, чтобы все желающие смогли отдать свой голос.
Национальные наблюдатели следили за выборами на всех этапах – от открытия участков до подсчета голосов. Специалисты высоко оценили работу комиссий и отметили, что все процедуры во время голосования выполнялись строго по законодательству. Наблюдатели зафиксировали лишь отдельные случаи нарушений избирателями: порядка 20 фактов фотографирования бюллетеней, один избиратель порвал выданный ему бланк. В таких ситуациях представители комиссий действовали в соответствии с законодательством, не поддаваясь на провокации.
Вадим Грачев, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Президента Беларуси:
Объективную информацию, оперативную получали ежедневно и в ходе досрочного голосования, и в ходе основного дня голосования каких-то фактов, которые могли бы повлиять на результаты выборов, мы не зафиксировали. Наши национальные наблюдатели об этом не сообщают. Соответственно, у нас есть полное основание сказать о том, что выборы были свободными, демократичными, открытыми. У каждого гражданина было право сделать свой независимый выбор. Соответственно, те предварительные результаты, которые были озвучены на первой конференции Центральной избирательной комиссии, безусловно, реально отражают волю нашего народа.
Напомним, Центр общественного наблюдения открылся еще 21 января.