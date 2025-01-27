Азарёнок о сходке беглых: маски квадроберов не помогут – заведены дела по схеме спецпроизводства

Все участники антибелорусских акций за рубежом установлены. К ним будет применено специальное производство. Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси, в том числе зарегистрированного на иных лиц. Авторскую оценку происходящему дал Григорий Азаренок в своей рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот так примерно вчера и было у пропагандистов да в губазике. Мы смотрели за кордон и громко смеялись. Потешались. Глумились. Мы наблюдали последние потуги имбецилов, копошение червей и глистов, выползших из своих нор. Это была лебединая песнь, только не верхним ртом она прозвучала, а нижним, наполняя все соответствующим запахом. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Для начала – портреты. Кто ты, воен? Каков твой путь? Конечно, те 10 злотых, что будут получены на шабаш пойдут не на новые носки на голову. Они пойдут на бэрло и чэрло. Трубы горят, понимаю.

Зато в сети быстро нашли его пса. Собака сама выбирает хозяина.

А мы все обсуждали, кто такие квадроберы. А вот они – все в Варшаве. Котики, собачки, зайчики. Прыг скок. Это и есть та самая элита нации. Съехались лучшие. А сколько? 100500 мильенов?

Одна какая то сволочь заздрадничала и сфотографировала шабаш сверху. О да. Выйшли шчыльными радами. Но здрада и тут не заканчивается. Вышла тетя и как отрезала – всем похер.

На той неделе приехал парень, я его спросила, что самое страшное? Он ответил, что страшно было не в тюрьме, а страшно было, когда вышел и увидел, что страна живет как и жила, что все ходят в кафе, танцуют, поют, как будто бы ничего не произошло. Всем, извините, похер.

Григорий Азаренок:

Теперь сухие цифры. Варшава – 300 человек. Форум куклус клана, о котором скажу позже – 70 тушек. В Брюсселе – 15 человек. В Кельне – 10 человек. В Люблине – 10. Праге – 20. В Женеве мощно – 2. В Лондоне 10 болезных. В Нью-Йорке подтянулись – 50. Все поголовно подсчитаны во всех городах.

Несмотря на повышенные меры конспирации из общего количества участников, а это 581 человек, идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. Подробности.