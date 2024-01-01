Белорусы отпраздновали Новый год! Как отметили 2024-й те, кто встречает его на рабочем месте?

Народные гулянья: поздравления, танцы и песни. Минск ярко и масштабно встретил 2024-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители и гости столицы отмечали Новый год не только дома. Центром радостных встреч стали улицы и площади города. Есть и те, кто провел свой праздник на рабочем месте. В эпицентре событий побывала наш корреспондент Диана Головач.

Операция «Новый год». Для медицинских работников сутки с 31-е на 1-е особые. Владимир Вербицкий встречает бой курантов на работе уже в пятый раз. Можно сказать привык. Но каждый год преподносит нечто новое. Чем запомнится эта новогодняя ночь? Минск ярко встретил 2024 год. Народные гулянья продолжатся и 1 января – куда сходить?

Тысячи правоохранителей провели новогоднюю ночь на службе, чтобы обеспечить порядок в местах массовых гуляний. Во взаимодействии с организаторами мероприятий и другими структурами все площадки были тщательно проверены, в том числе саперно-пиротехническими группами. Был организован пропускной режим. К местам торжеств не допускали нетрезвых граждан.