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Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире

01 января 2024 17:31
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Толпы ликующих людей, взрывы салютов и буря эмоций. Так встречали Новый год по всей планете. Масштабные гулянья развернулись в разных точках земного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как это было – в материале наших корреспондентов.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-1

Одними из первых на планете календарь перелистывают жители Новой Зеландии. По-праздничному красочно и шумно. С 328-метровой башни Sky Tower в Окленде запустили более 500 килограммов пиротехники, эффектности моменту придало лазерное шоу.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-4

Кометы, змеи, кольцо Сатурна – взмыли в небо над знаменитым оперным театром в Сиднее. Буквально вся набережная в полночь взорвалась тысячами разноцветных огней. Тысячи людей вышли на улицу, чтобы полюбоваться 12-минутным салютом.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-7

В столице Таиланда Бангкоке к Новому году подготовили необычное техношоу. Отсчет до наступления 2024-го появился прямо над головами празднующих. В цифры и причудливые фигуры складывались десятки дронов. Обращая взоры к небу, сотни людей загадывали желания и просили о самом сокровенном.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-10

Красочный фейерверк озарил небо и над древним Акрополем в Афинах. Свидетелями наступления нового года на центральной площади Синтагматос стали тысячи местных и туристов.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-13

Традиционно, главным местом притяжения французов минувшей ночью стали Елисейские поля. Вместе с приходом 2024-го жители Пятой республики отпраздновали открытие года Олимпийских игр. Массовые гулянья прошли на фоне повышенных мер безопасности. На дежурство вышли порядка 90 тысяч полицейских. С учетом такой обстановки неудивительно, что больше всего люди мечтают о спокойствии.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-16

Мы все живем на одной планете. Мы просто люди. И хочется мирно жить всем вместе. Это наша самая большая надежда на следующий год.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-19

Я, конечно, надеюсь, что на земле наконец воцарится мир. Потому все не может продолжаться так, как сейчас. Каждому из нас я просто желаю удачи, счастья и крепкого здоровья. Я считаю, что это самое важное, что нужно людям.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-22

В Британии наступление 2024 года провозгласил Биг-Бен. Чтобы услышать бой часов и полюбоваться салютом на берег Темзы люди стали приходить еще днем.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-25

А Китай встретил новый год со всей планетой масштабным гала-концертом. Центральное место в шоу – традиционной культуре и народному искусству.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-28

Бодрящим сделали начало года жители Хорватии, которые осмелились окунуться в ледяные воды Адриатики. Традиционный заплыв Кукали прошел в городе Опатия. Местные и туристы в костюме санта-клаусов рассекали волны.

Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире-31

20 лет назад наши предшественники продлили купальный сезон на зимние месяцы и спонтанно запустили это мероприятие к Новому году, что сначала вызвало удивление прохожих, а сегодня оно стало одним из самых популярных событий.

# Новый год # общество

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