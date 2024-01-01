Праздничный заплыв и световое шоу с дронами – рассказываем, как встречали Новый год в мире

Толпы ликующих людей, взрывы салютов и буря эмоций. Так встречали Новый год по всей планете. Масштабные гулянья развернулись в разных точках земного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как это было – в материале наших корреспондентов.

Одними из первых на планете календарь перелистывают жители Новой Зеландии. По-праздничному красочно и шумно. С 328-метровой башни Sky Tower в Окленде запустили более 500 килограммов пиротехники, эффектности моменту придало лазерное шоу.

Кометы, змеи, кольцо Сатурна – взмыли в небо над знаменитым оперным театром в Сиднее. Буквально вся набережная в полночь взорвалась тысячами разноцветных огней. Тысячи людей вышли на улицу, чтобы полюбоваться 12-минутным салютом.

В столице Таиланда Бангкоке к Новому году подготовили необычное техношоу. Отсчет до наступления 2024-го появился прямо над головами празднующих. В цифры и причудливые фигуры складывались десятки дронов. Обращая взоры к небу, сотни людей загадывали желания и просили о самом сокровенном.

Красочный фейерверк озарил небо и над древним Акрополем в Афинах. Свидетелями наступления нового года на центральной площади Синтагматос стали тысячи местных и туристов.

Традиционно, главным местом притяжения французов минувшей ночью стали Елисейские поля. Вместе с приходом 2024-го жители Пятой республики отпраздновали открытие года Олимпийских игр. Массовые гулянья прошли на фоне повышенных мер безопасности. На дежурство вышли порядка 90 тысяч полицейских. С учетом такой обстановки неудивительно, что больше всего люди мечтают о спокойствии.

Мы все живем на одной планете. Мы просто люди. И хочется мирно жить всем вместе. Это наша самая большая надежда на следующий год.

Я, конечно, надеюсь, что на земле наконец воцарится мир. Потому все не может продолжаться так, как сейчас. Каждому из нас я просто желаю удачи, счастья и крепкого здоровья. Я считаю, что это самое важное, что нужно людям.

В Британии наступление 2024 года провозгласил Биг-Бен. Чтобы услышать бой часов и полюбоваться салютом на берег Темзы люди стали приходить еще днем.

А Китай встретил новый год со всей планетой масштабным гала-концертом. Центральное место в шоу – традиционной культуре и народному искусству.

Бодрящим сделали начало года жители Хорватии, которые осмелились окунуться в ледяные воды Адриатики. Традиционный заплыв Кукали прошел в городе Опатия. Местные и туристы в костюме санта-клаусов рассекали волны.