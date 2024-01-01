Новости Беларуси. Народные гуляния, веселые песни и радостные поздравления. Минск ярко и масштабно встретил 2024-й. Жители и гости столицы отмечали Новый год не только дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центром радостных встреч стали улицы и площади города. Есть и те, кто провел свой праздник на рабочем месте.

В эпицентре праздника побывала наш корреспондент Диана Головач.

Операция «Новый год». Для медицинских работников сутки с 31-е на 1-е особые. Владимир Вербицкий встречает бой курантов на работе уже пятый раз. Можно сказать, что привык. Но каждый год преподносит нечто новое. Чем запомнится эта новогодняя ночь?