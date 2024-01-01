Минск ярко встретил 2024 год. Народные гуляния продолжатся и 1 января – куда сходить?
Новости Беларуси. Народные гуляния, веселые песни и радостные поздравления. Минск ярко и масштабно встретил 2024-й. Жители и гости столицы отмечали Новый год не только дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центром радостных встреч стали улицы и площади города. Есть и те, кто провел свой праздник на рабочем месте.
В эпицентре праздника побывала наш корреспондент Диана Головач.
Операция «Новый год». Для медицинских работников сутки с 31-е на 1-е особые. Владимир Вербицкий встречает бой курантов на работе уже пятый раз. Можно сказать, что привык. Но каждый год преподносит нечто новое. Чем запомнится эта новогодняя ночь?
Владимир Вербицкий, заведующий приемным отделением 10-й городской клинической больницы Минска:
Поступают пациенты абсолютно разные. Учитывая, что выходной день, основная масса пациентов – амбулаторные. То есть если в сутки в среднем поступает 100 пациентов, 50 человек – амбулаторные. Пациенты что в будни, что в праздничные дни поступают одни и те же.
Октябрьская площадь. Уже за несколько часов до 2024-го здесь было многолюдно. Главная елка страны высотой 30 метров, световые композиции и новогодние арт-объекты. Самое ожидаемое событие – новогоднее обращение Александра Лукашенко к народу – здесь транслировали на большом экране. Сотни минчан подвели итоги 2023-го и наметили планы, задачи на будущее вместе с Президентом.
Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу смотрите на нашем YouTube-канале, полный текст читайте здесь.
Не обошлось и без праздничной программы. После полуночи у Дворца спорта прошла масштабная дискотека. В плейлисте – хиты 1990-х и 2000-х. Казалось, вся столица закружилась в танце!
Сегодня новогодние гуляния продолжатся. Вечером от лучших диджеев и кавер-групп прозвучат современные хиты, но с новогодней ноткой.
Диана Головач, корреспондент:
Шашлыки, пряники, драники и чай. Все для отличного настроения. До 14 января продолжит свою работу «Калядны кірмаш» у Дворца спорта. Гурманы уж точно оценят меню. Работают и сувенирные лавки.
Подробности смотрите в видеоматериале.