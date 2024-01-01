Прямой эфир

Сколько оливье продают в Минске в новогоднюю ночь? Раскрываем секреты популярности блюда

01 января 2024 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Его поистине можно считать королем новогоднего стола. Простая рецептура, доступные ингредиенты и быстрота приготовления. Плюсы салата оливье перечислять можно бесконечно и способов готовки сотни тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О вкусах не спорят, а вот о цене – вполне. Почему же спустя века салат такой популярный? И что выгоднее: купить в магазине или приготовить дома?

Разбиралась Элла Маркевич.

Сколько оливье продают в Минске в новогоднюю ночь? Раскрываем секреты популярности блюда-1

Семья Герасимовых уже на протяжении 22 лет придерживается правильного питания. Но новогоднюю ночь без оливье представить не может. Поэтому ежегодно за общим столом готовят традиционный салат. Но все-таки изюминка в нем есть – отсутствие майонеза. А вместо него – соус собственного приготовления.

Сколько оливье продают в Минске в новогоднюю ночь? Раскрываем секреты популярности блюда-4

Марина Герасимова, многодетная мама:
Ложка горчицы, ложка сахара, половинка чайной ложки соли и уксуса или лимонного сока, и масла. И это все взбивается на большой скорости.

Килограмм приготовленного оливье в магазинах кулинарии в Минске в среднем стоит около 20 рублей. На эти же деньги у семьи Герасимовых вышло в два раза больше вкусного и сытного новогоднего салата.

Сколько оливье продают в Минске в новогоднюю ночь? Раскрываем секреты популярности блюда-7

Мало кто знает, но изначально блюдо было по карману лишь французским гурманам. Сейчас же от первоначального рецепта осталось лишь название. В советской интерпретации многие деликатесы были заменены на более доступные продуты: мясо рябчиков на говядину, раковые шейки на морковь, а оливки и каперсы на зеленый горошек. Такой вариант салата быстро вошел в топ любимчиков на Новый год. Фишки в приготовлении передаются из поколения в поколение и по сей день. А в предновогоднюю ночь в пунктах общественного питания спрос на данный салат заметно увеличивается.

Сколько оливье продают в Минске в новогоднюю ночь? Смотрите в видео.

# Еда # общество # Элла Маркевич

Другие новости рубрики

Все новости
Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?
01 января 2024 16:51

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?

Электробус прямо в лаборатории: посмотрели, как специалисты БелГИСС проверяют качество продукции
01 января 2024 16:41

Электробус прямо в лаборатории: посмотрели, как специалисты БелГИСС проверяют качество продукции

Директор БелГИСС: появление знака качества в Беларуси – это уровень глобальной узнаваемости
01 января 2024 16:41

Директор БелГИСС: появление знака качества в Беларуси – это уровень глобальной узнаваемости