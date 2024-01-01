Сколько оливье продают в Минске в новогоднюю ночь? Раскрываем секреты популярности блюда

Его поистине можно считать королем новогоднего стола. Простая рецептура, доступные ингредиенты и быстрота приготовления. Плюсы салата оливье перечислять можно бесконечно и способов готовки сотни тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О вкусах не спорят, а вот о цене – вполне. Почему же спустя века салат такой популярный? И что выгоднее: купить в магазине или приготовить дома?

Семья Герасимовых уже на протяжении 22 лет придерживается правильного питания. Но новогоднюю ночь без оливье представить не может. Поэтому ежегодно за общим столом готовят традиционный салат. Но все-таки изюминка в нем есть – отсутствие майонеза. А вместо него – соус собственного приготовления.

Марина Герасимова, многодетная мама:

Ложка горчицы, ложка сахара, половинка чайной ложки соли и уксуса или лимонного сока, и масла. И это все взбивается на большой скорости.

Килограмм приготовленного оливье в магазинах кулинарии в Минске в среднем стоит около 20 рублей. На эти же деньги у семьи Герасимовых вышло в два раза больше вкусного и сытного новогоднего салата.