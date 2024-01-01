Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?

Укороченный рабочий день для многодетных родителей, дистанционная форма работы. С 1 января вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения в кодексе в большей степени затрагивают режим труда и отдыха, в том числе вопросы предоставления отпусков, прописан новый дистанционный формат работы, учли электронную форму взаимодействия между нанимателем и работниками. О ключевых новациях трудового законодательства Анастасия Ярощик-Корниенко.

За плечами завода полувековой юбилей. В советские годы это была обычная ремонтная мастерская трамваев и троллейбусов. Но в истории современной Беларуси предприятие вышло на совершенно другой уровень. Сегодня обеспечивает запросы внутреннего рынка и экспорт. Белорусские троллейбусы и электробусы работают практически в 50 регионах ближнего и дальнего зарубежья. Отечественный производитель пассажирской техники традиционно в тренде промышленном: с конвейера уже сошел электрогрузовик. А расширенный социальный пакет мотивирует специалистов.

Ирина Везицкая, заместитель генерального директора по идеологической, социальной работе и управлению персоналом предприятия:

Чтобы каждый работник чувствовал заботу, чувствовал, что он важен. Неслучайно на базе этого предприятия промышленники обсудили изменения в Трудовой кодекс. Некоторые новации были прописаны в коллективном договоре и уже успешно зарекомендовали себя на практике. К примеру, трудовой отпуск делить на части. Ирина Везицкая:

У нас уже эта норма в коллективном договоре заложена.

Теперь норма официально прописана в кодексе. С 2024 года можно делить отпуск более чем на две части, если это предусмотрено не только коллективным договором, но и иными локальными правовыми актами нанимателя. Разработчики учли и еще один нюанс. Ранее наниматель обязан был выплачивать отпускные минимум за два дня до начала запланированного отдыха. На практике такой подход лишал гибкости определения дат. Например, если сотрудник захочет пойти в отпуск уже завтра. Даже если наниматель был не против, он не мог пойти навстречу работнику. Ведь за несоблюдение срока выплаты тех самых отпускных была административная ответственность. Со вступлением в силу изменений проблема решается.

Ирина Везицкая:

Разрешено сотруднику, уходящему в отпуск вне графика, в незапланированный трудовой отпуск, выплатить заработную плату среднюю в течение двух дней с момента начала трудового отпуска. В Трудовом кодексе учли желание работников совершенствовать знания и умения. Теперь установлена обязанность нанимателя предоставлять отпуск на учебу.

Выходной на здоровье предусматривает новая статья в кодексе. Диспансеризация своего рода стимул для работника обратить внимание на собственное здоровье, по крайней мере такие ставки на норму делают терапевты. Пациенты хоть и ответственны в этом вопросе, но пройти элементарное обследование не спешат. Отговорка «нет времени, аврал на работе» уже не пройдет. Для прохождения медицинского обследования предусмотрен официальный оплачиваемый выходной.

Инна Селивон, начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Работники, которые не достигли возраста 40 лет, будут освобождаться от работы для прохождения диспансеризации на один день один раз в три года. Работники старше 40 лет будут освобождаться от работы на один день ежегодно. А работники, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста и за пять лет до достижения этого возраста, будут освобождаться от работы на два дня ежегодно. Кодекс стал современнее. С приходом информационных технологий есть спрос на новые формы дистанционной работы.

Инна Селивон:

Дистанционная работа может выполняться временно. Этот период не должен будет превышать шести месяцев в течение календарного года. Кроме того, дистанционная работа может быть комбинированной, когда работник может находиться не только удаленно, но и по месту нахождения нанимателя.

Учли и пожелание многодетных родителей. После работы забрать троих детей из сада – это задачка со звездочкой. Традиционный ежедневный квест проходит Вера Тулай. Метро, автобус – и вот финишная прямая к саду. Только пару месяцев как она вышла из декрета, но уже чувствует себя настоящим марафонцем. Юрист по профессии уже изучила поправку в статье Трудового кодекса. С нового года родители, у которых трое и более детей до 16 лет, либо же есть ребенок-инвалид, вместо дополнительного выходного дня в неделю смогут выбрать сокращение рабочего дня на один час с сохранением зарплаты.

Вера Тулай, многодетная мама:

Час, конечно, каждый день это более удобно. Работа у меня с 9:00 до 18:00, садик работает до 19:00. Забрать всех троих детей, хорошо, что из одного сада, если бы было с разных, то была бы вообще катастрофа. А так забрать, отвести троих детей это полчаса как минимум. Трудовой кодекс, отмечают кадровые работники, стал ближе.