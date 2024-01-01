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Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?

01 января 2024 16:51
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Укороченный рабочий день для многодетных родителей, дистанционная форма работы. С 1 января вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения в кодексе в большей степени затрагивают режим труда и отдыха, в том числе вопросы предоставления отпусков, прописан новый дистанционный формат работы, учли электронную форму взаимодействия между нанимателем и работниками.

О ключевых новациях трудового законодательства Анастасия Ярощик-Корниенко.

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?-1

За плечами завода полувековой юбилей. В советские годы это была обычная ремонтная мастерская трамваев и троллейбусов. Но в истории современной Беларуси предприятие вышло на совершенно другой уровень. Сегодня обеспечивает запросы внутреннего рынка и экспорт. Белорусские троллейбусы и электробусы работают практически в 50 регионах ближнего и дальнего зарубежья. Отечественный производитель пассажирской техники традиционно в тренде промышленном: с конвейера уже сошел электрогрузовик. А расширенный социальный пакет мотивирует специалистов.

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?-4

Ирина Везицкая, заместитель генерального директора по идеологической, социальной работе и управлению персоналом предприятия:
Чтобы каждый работник чувствовал заботу, чувствовал, что он важен.

Неслучайно на базе этого предприятия промышленники обсудили изменения в Трудовой кодекс. Некоторые новации были прописаны в коллективном договоре и уже успешно зарекомендовали себя на практике. К примеру, трудовой отпуск делить на части.

Ирина Везицкая:
У нас уже эта норма в коллективном договоре заложена.

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?-7

Теперь норма официально прописана в кодексе. С 2024 года можно делить отпуск более чем на две части, если это предусмотрено не только коллективным договором, но и иными локальными правовыми актами нанимателя. Разработчики учли и еще один нюанс. Ранее наниматель обязан был выплачивать отпускные минимум за два дня до начала запланированного отдыха. На практике такой подход лишал гибкости определения дат. Например, если сотрудник захочет пойти в отпуск уже завтра. Даже если наниматель был не против, он не мог пойти навстречу работнику. Ведь за несоблюдение срока выплаты тех самых отпускных была административная ответственность. Со вступлением в силу изменений проблема решается.

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?-10

Ирина Везицкая:
Разрешено сотруднику, уходящему в отпуск вне графика, в незапланированный трудовой отпуск, выплатить заработную плату среднюю в течение двух дней с момента начала трудового отпуска.

В Трудовом кодексе учли желание работников совершенствовать знания и умения. Теперь установлена обязанность нанимателя предоставлять отпуск на учебу.

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?-13

Выходной на здоровье предусматривает новая статья в кодексе. Диспансеризация своего рода стимул для работника обратить внимание на собственное здоровье, по крайней мере такие ставки на норму делают терапевты. Пациенты хоть и ответственны в этом вопросе, но пройти элементарное обследование не спешат. Отговорка «нет времени, аврал на работе» уже не пройдет. Для прохождения медицинского обследования предусмотрен официальный оплачиваемый выходной.

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?-16

Инна Селивон, начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Работники, которые не достигли возраста 40 лет, будут освобождаться от работы для прохождения диспансеризации на один день один раз в три года. Работники старше 40 лет будут освобождаться от работы на один день ежегодно. А работники, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста и за пять лет до достижения этого возраста, будут освобождаться от работы на два дня ежегодно.

Кодекс стал современнее. С приходом информационных технологий есть спрос на новые формы дистанционной работы.

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?-19

Инна Селивон:
Дистанционная работа может выполняться временно. Этот период не должен будет превышать шести месяцев в течение календарного года. Кроме того, дистанционная работа может быть комбинированной, когда работник может находиться не только удаленно, но и по месту нахождения нанимателя.

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?-22

Учли и пожелание многодетных родителей. После работы забрать троих детей из сада – это задачка со звездочкой. Традиционный ежедневный квест проходит Вера Тулай. Метро, автобус – и вот финишная прямая к саду. Только пару месяцев как она вышла из декрета, но уже чувствует себя настоящим марафонцем. Юрист по профессии уже изучила поправку в статье Трудового кодекса. С нового года родители, у которых трое и более детей до 16 лет, либо же есть ребенок-инвалид, вместо дополнительного выходного дня в неделю смогут выбрать сокращение рабочего дня на один час с сохранением зарплаты.

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?-25

Вера Тулай, многодетная мама:
Час, конечно, каждый день это более удобно. Работа у меня с 9:00 до 18:00, садик работает до 19:00. Забрать всех троих детей, хорошо, что из одного сада, если бы было с разных, то была бы вообще катастрофа. А так забрать, отвести троих детей это полчаса как минимум.

Трудовой кодекс, отмечают кадровые работники, стал ближе.

Выходной на здоровье и отпуск на учёбу. Какие новации внесли в Трудовой кодекс Беларуси с 1 января?-28

Ирина Везицкая:
Он стал ближе к работникам.

Инна Селивон:
Основное направление, которое заложено в закон, обусловлено необходимостью расширения социально-трудовой гарантии для работников.

Разработчики уверяют, что постарались максимально учесть пожелания, поступившие от работников и нанимателей, и, кажется, нашли баланс интересов всех сторон.

# Закон # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко

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