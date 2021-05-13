Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»

Трагедия, не оставившая равнодушных. Белорусы продолжают приносить цветы к российскому посольству и консульствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так люди выражают свою поддержку и сопереживание тем, кто пострадал во время стрельбы в Казани, родственникам и близким погибших.

Стихийные мемориалы у стен представительств развернулись в Минске и Бресте. Здесь оставляют игрушки, зажигают лампады и мысленно прощаются с жертвами страшной трагедии.

Даже нет слов. Это очень тяжело и не дай бог такое пережить.

Трагедия действительно очень большая, очень жалко. Сочувствуем всем пострадавшим и родителям погибших. Непонятно, это необъяснимо.