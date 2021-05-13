Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»

Трагедия, не оставившая равнодушных. Белорусы продолжают приносить цветы к российскому посольству и консульствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия, не оставившая равнодушных. Белорусы продолжают приносить цветы к российскому посольству и консульствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так люди выражают свою поддержку и сопереживание тем, кто пострадал во время стрельбы в Казани, родственникам и близким погибших.
Стихийные мемориалы у стен представительств развернулись в Минске и Бресте. Здесь оставляют игрушки, зажигают лампады и мысленно прощаются с жертвами страшной трагедии.
Даже нет слов. Это очень тяжело и не дай бог такое пережить.
Трагедия действительно очень большая, очень жалко. Сочувствуем всем пострадавшим и родителям погибших. Непонятно, это необъяснимо.
Со слезами все это, особенно когда дети. А что сейчас с их родителями, как можно жить после этого? Это ужасно.
Читайте также:
«Приходят просто люди неравнодушные». У посольства России в память о жертвах казанской трагедии организовали стихийный мемориал
За жизни пострадавших борются медики, с детьми работают психологи. Что происходит в Казани спустя сутки после трагедии?
Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Казани