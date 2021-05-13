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Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»

13 мая 2021 06:43
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Трагедия, не оставившая равнодушных. Белорусы продолжают приносить цветы к российскому посольству и консульствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»-1

Так люди выражают свою поддержку и сопереживание тем, кто пострадал во время стрельбы в Казани, родственникам и близким погибших.

Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»-4

Стихийные мемориалы у стен представительств развернулись в Минске и Бресте. Здесь оставляют игрушки, зажигают лампады и мысленно прощаются с жертвами страшной трагедии.

Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»-7

Даже нет слов. Это очень тяжело и не дай бог такое пережить.

Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»-10

Трагедия действительно очень большая, очень жалко. Сочувствуем всем пострадавшим и родителям погибших. Непонятно, это необъяснимо.

Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»-13

Со слезами все это, особенно когда дети. А что сейчас с их родителями, как можно жить после этого? Это ужасно.

Белорусы о трагедии в Казани: «Даже нет слов. Это очень тяжело»-16

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# Стрельба # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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