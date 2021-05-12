На кону ещё три квартиры. Рассказываем, как парень выиграл жильё в Минске, пользуясь приложением «Оплати»

Новости Беларуси. Счастливчик от мобильного сервиса «Оплати» получил ключи от квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парень из Лиды хранил деньги в электронном кошельке, рассчитывался за товар и услуги при помощи QR-кода. И в результате выиграл в рекламной игре «Мечта в Оплати» главный приз. О том, как исполняются заветные желания, в репортаже наших корреспондентов.





Квартира в Минске – мечта. Можно копить и купить, можно получить в наследство, а можно и выиграть пользуясь мобильным приложение «Оплати». Инновационная разработка отечественных программистов, компании LWO. Это не просто удобно, а еще и выгодно. При помощи «Оплати» можно совершать покупки, платежи в ЕРИП, заправляться по QR-коду и рассчитываться в кафе. И получать за это скидки, бонусы и шансы на победу в рекламной игре «Мечта в Оплати».

Олег Кондратенко, директор IT-компании LWO:

Это первый опыт для нас и для вас первый. Я так понимаю и для вас первый, и для нас первый. И это здорово, потому что когда мы будем дарить квартиру – это же просто супер. Какая-нибудь, дай бог, молодая семья. Они переедут в новое место, жизнь начнут. Будут по-другому себя чувствовать, им будет хорошо. Александр Шор из Лиды просто скачал приложение «Оплати», хранил деньги и платил за покупки. И здесь телефонный звонок от радио «Мир», где всегда проходят розыгрыши в прямом эфире. Сообщили: «Вы сорвали главный куш – квартиру в современном квартале «Пирс» под Минском». Шутка? Розыгрыш? В удачу поверил не сразу.

Всегда очень критично к этому относишься, потому что, сами знаете, телефонные интернет-мошенники. Потом уже сопоставил факты, что да, участвовал в розыгрыше. Мужчина узнал о победе, будучи в командировке в другой стране. Поэтому получать заветные ключи приехала его мама. Александр в режиме онлайн тоже присутствовал на новоселье.

Официальный ключ от квартиры благодаря сервису «Оплати», который вы получили.

Площадь новостройки больше 40 квадратных метров. Планировка свободная, лоджия с панорамным остеклением, из окон – вид на лес. Во дворе уютная зона отдыха, спортивная площадка и даже барбекю.

Тереза Шор, мама победителя рекламной игры «Мечта в Оплати»:

Он мне сказал, что он зарегистрировался. А мы как-то с женой его не зарегистрировались. И очень пожалели. Я говорю: «Ой, хорошо, телефон новый выиграешь. У тебя есть, свой мне отдашь, а себе выиграешь новый». А тут получилась квартира. Это еще вдвойне, в пять, в сто раз лучше.

«Оплати» – это сервис, который всего за полтора года работы стал полноценной платежной экосистемой в одном мобильном приложении. «Оплати» абсолютно бесплатный для физических лиц. Функционал прост, понятен и безопасен.

Тереза Шор:

Это очень удобно. Не надо нигде там в банке, ни где-то очереди искать. Он и квартплату оплачивает, в магазинах рассчитывается, в автобусах. Очень удобное приложение. И кто издал, вот айтишникам тоже огромнейшее спасибо за это, что они для людей сделали. Очень удобно и нужно. Нужно в наше время.

Алексей Адашкин, главный редактор радио «Мир»:

Количество участников исчисляется тысячами человек и мы видим, розыгрыши у нас проходят ежемесячно, что с каждым разом все больше людей участвуют в этой игре. И сегодня такой исторический для нас день, потому что квартиру слушателю радио «Мир» мы еще не дарили. Поздравить героев с крупным выигрышем приехали не только представители компании-разработчика мобильного сервиса «Оплати», но и партнеры розыгрыша. Ведь впереди у новоселов приятные хлопоты – ремонт.

Максим Еременко, заместитель директора ООО «СМ-дорс»:

С компанией «Оплати» мы уже сотрудничаем полтора года. Это очень популярный сервис. Он пользуется спросом у наших клиентов. Он очень удобен. В свою очередь мы хотим также поучаствовать в рекламной игре и от своей организации ООО «СМ-дорс», торговой марки Viral Style, предоставить победителю сертификат на покупку металлических и межкомнатных дверей в нашем фирменном салоне на проспекте Дзержинского, 11.

Елена Колонтаева, директор сети магазинов «Сделай сам»:

Мы решили ее поддержать – она теперь новосел у нас. И мы ей дарим такую дисконтную карту нашу со скидкой на три года. Она будет покупать все, что ей захочется, в сети наших магазинах. И такой сделаем ей подарочный сертификат, для того, чтобы она тоже пришла и выбрала те товары, которые ей захочется для ремонта.