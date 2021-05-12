Озеро, в котором ловил рыбу Понятовский, начало высыхать. И вот что сделали депутаты
Новости Беларуси. Кто приходит на помощь гражданам, чтобы решить непростую ситуацию? Две разные истории: в одном случае жители деревни страдали из-за плохой дороги на своей улице, во втором – горожане защищали свою излюбленную зону отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и там, и там, бороться за интересы людей стали местные депутаты.
После каждого дождя эту дорогу в деревне размывало на глубину до метра. Как жители добились ремонта?
Что из этого получилось, расскажет Галина Буро.
Если в деревне Василевичи еще недавно дожди оборачивались проблемой, то вот в Гродно на улице Репина горожане, наоборот, с надеждой ждали осадков. Ведь они хоть как-то еще подпитывали их любимый живописный пруд. Многие годы жители наблюдали, как водоем мельчает и превращается в лужу. Тогда и забили тревогу. Местные службы пробовали доливать воду в пруд, получалось дорого и малоэффективно. Поговаривали, что водоем уже не вернуть, надо засыпать. Но жители были категорически не согласны.
Галина Буро, корреспондент:
Краеведы добавляли: пруд с королевской историей. Предполагают, что в конце XVIII века здесь ловил рыбу последний король Речи Посполитой – Станислав Август Понятовский, водоем входил в парковый ансамбль его летней резиденции.
Исторический водоем горожане решили защищать. И обратились к своему депутату Елене Железнякович. Она помогла наладить диалог между городской властью и коммунальными службами.
Елена Железнякович, депутат Гродненского городского Совета депутатов:
Решили сделать таким образом: услать дно этого озера гидроизоляционным материалом, наполнить на высоту 1,5 метра, облагородить берега. И таким образом наполнить бассейн нашего озера водой, и он будет это держать.
Ядвига Сакович, жительница Гродно:
Сделали красиво. Теперь, я говорю, даже сегодня, вроде и дождик идет, но мы, бабули с палочками, мамочки с деточками, с колясочками. И мы, знаете, не ожидали, что даже в такие короткие сроки.
Ядвига Сакович всю жизнь прожила на этой улице, еще девчонкой в пруду ловила рыбу, кормила уток и лебедей. Теперь женщина уже на пенсии, занимается скандинавской ходьбой, и вновь у любимого водоема. Рада, что есть люди, которым небезразличны проблемы граждан.