Озеро, в котором ловил рыбу Понятовский, начало высыхать. И вот что сделали депутаты

Новости Беларуси. Кто приходит на помощь гражданам, чтобы решить непростую ситуацию? Две разные истории: в одном случае жители деревни страдали из-за плохой дороги на своей улице, во втором – горожане защищали свою излюбленную зону отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и там, и там, бороться за интересы людей стали местные депутаты.

После каждого дождя эту дорогу в деревне размывало на глубину до метра. Как жители добились ремонта?

Что из этого получилось, расскажет Галина Буро.

Если в деревне Василевичи еще недавно дожди оборачивались проблемой, то вот в Гродно на улице Репина горожане, наоборот, с надеждой ждали осадков. Ведь они хоть как-то еще подпитывали их любимый живописный пруд. Многие годы жители наблюдали, как водоем мельчает и превращается в лужу. Тогда и забили тревогу. Местные службы пробовали доливать воду в пруд, получалось дорого и малоэффективно. Поговаривали, что водоем уже не вернуть, надо засыпать. Но жители были категорически не согласны.