«Заниматься наукой, когда ты это любишь – самое лучшее». Она стала кандидатом экономических наук в 38 лет, и вот что говорит о своей работе
Новости Беларуси. Белорусский союз женщин продолжает знакомить вас с прекрасными и успешными белорусками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Педагоги, руководители предприятий, врачи, спортсмены, журналисты. Нашим женщинам подвластно все.
Героиня нового выпуска проекта «Белорусская Super женщина» – директор Института управленческих кадров Академии при Президенте Беларуси – Анна Ящук.
Анна Ящук, директор Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси:
Чтобы женщина была успешная, в первую очередь у нее должна быть семья. Ты должен быть уверен, что рядом есть близкие, родные люди, которые независимо от твоих успехов, от твоих побед всегда будут просто рядом с тобой, будут тебя любить.
Анна Ящук:
По пути становления себя как профессионала я пошла по опыту Японии. Человек может занимать руководящую должность, если он в определенной сфере прошел все этапы своего становления и развития в части должностей. Сочетание своих личных приоритетов, самых главных ценностей в жизни, когда оно пересекается с твоими научными интересами – тогда, действительно, я подтверждаю, я в этом очень счастливый человек. Потому что заниматься наукой, когда ты это любишь – самое лучшее, что может быть для человека.
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