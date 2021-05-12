«Заниматься наукой, когда ты это любишь – самое лучшее». Она стала кандидатом экономических наук в 38 лет, и вот что говорит о своей работе

Анна Ящук, директор Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси: Чтобы женщина была успешная, в первую очередь у нее должна быть семья. Ты должен быть уверен, что рядом есть близкие, родные люди, которые независимо от твоих успехов, от твоих побед всегда будут просто рядом с тобой, будут тебя любить.

Анна Ящук:

По пути становления себя как профессионала я пошла по опыту Японии. Человек может занимать руководящую должность, если он в определенной сфере прошел все этапы своего становления и развития в части должностей. Сочетание своих личных приоритетов, самых главных ценностей в жизни, когда оно пересекается с твоими научными интересами – тогда, действительно, я подтверждаю, я в этом очень счастливый человек. Потому что заниматься наукой, когда ты это любишь – самое лучшее, что может быть для человека.