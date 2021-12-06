Марианна Щёткина: нельзя читать! Если выходишь на такую аудиторию, надо говорить то, что болит

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.

Юлия Артюх, СТВ:

Когда я с вами столкнулась – это был Белорусский союз женщин, вы были председателем. В рамках взаимодействия с Белорусским союзом женщин мы с вами встретились и познакомились. Примечательный момент был в сложные для нашей страны времена в 2020 году, когда Белорусский союз женщин организовал огромный по численности и по значимости женский форум 17 сентября 2020 года. Где дали слово и мне. Для меня встреча с вами перед выступлением была значимым событием. Я помню, смотрю на зал, у меня страх, холодок пробегает. Я же не выступала на такую аудиторию, вы же прекрасно знаете. Я к вам подошла и говорю: «Как говорить? Что делать?» Вы меня тогда так поддержали, правда. Ваши слова, что откинь все в сторону, говори от сердца, от души, ничего не бойся. Просто иди и говори. Они у меня до выступления крутились в голове.