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Марианна Щёткина: нельзя читать! Если выходишь на такую аудиторию, надо говорить то, что болит

06 декабря 2021 06:00
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.  

Юлия Артюх, СТВ:
Когда я с вами столкнулась – это был Белорусский союз женщин, вы были председателем. В рамках взаимодействия с Белорусским союзом женщин мы с вами встретились и познакомились. Примечательный момент был в сложные для нашей страны времена в 2020 году, когда Белорусский союз женщин организовал огромный по численности и по значимости женский форум 17 сентября 2020 года. Где дали слово и мне. Для меня встреча с вами перед выступлением была значимым событием. Я помню, смотрю на зал, у меня страх, холодок пробегает. Я же не выступала на такую аудиторию, вы же прекрасно знаете. Я к вам подошла и говорю: «Как говорить? Что делать?» Вы меня тогда так поддержали, правда. Ваши слова, что откинь все в сторону, говори от сердца, от души, ничего не бойся. Просто иди и говори. Они у меня до выступления крутились в голове.

Марианна Щёткина: нельзя читать! Если выходишь на такую аудиторию, надо говорить то, что болит-1

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Так и вышло. Когда я увидела, что стоит Юля, у нее написанные бумажки. Но раз это написанные бумажки, значит точно что-то будет читать. Нельзя читать. Если выходишь на такую аудиторию на таком форуме, надо говорить то, что думаешь, и то, что болит. Говорить правду, это было замечательное выступление.

Щеткина: «Мы не можем оставаться одни. Хорошо, что у нас есть Россия» – подробнее здесь.

# Союзное государство # общество # Марианна Щеткина # Юлия Артюх # Фотофакт

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