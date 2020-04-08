Музыкальные онлайн-марафоны и бесплатные обеды. Как ещё поддерживают врачей в Беларуси

Помогают нашим медикам и артисты. В поддержку белорусских врачей каждую неделю музыканты планируют проводить благотворительные онлайн-марафоны в формате живого звука. Первый 10-часовой концерт отгремел совсем недавно. Как прошел эфир? Какая атмосфера на таких шоу? Что еще готовят организаторы? Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор продюсерского центра «СПАМАШ» – Анжелина Микульская. Анжелина Микульская, директор продюсерского центра «СПАМАШ»:

Много людей высказали это желание. Когда продюсерский центр «СПАМАШ» дал этот клич, вы знаете, мы, наверное, даже столько не ожидали. Мы думали, что мы сделаем концерт достаточно такой полноценный из нескольких участников, но желающие стали предлагать свои программы. Мы поняли, что он очень большой и очень захотелось помочь адресно, потому что есть несколько линий борьбы с этой ситуацией, и эти люди как раз стоят в первой линии. Мы планировали то, что он будет единственным. Мы сделаем сейчас этот марафон, потом другой больнице поможем. Мы за то, чтобы нас подхватили и другие. Проводите марафоны.

Мы говорим спасибо именно медикам! Не только докторам, которые спасают, но и медсестрам, и медбратьям, которые сутками находятся рядом с больными людьми. Их помощь, однозначно, не меньше, чем помощь врачей. Мы говорим спасибо всему медицинскому персоналу! 10 часов! Каким-то образом было определено время? Анжелина Микульская:

По количеству артистов, которые заявили себя в концерте, мы понимали, что это где-то 8-часовой концерт, но во время трансляции артисты еще стали предлагать. Честно сказать, отказать нельзя было. Это было не очень просто технически, потому что мы готовились к мероприятию. Но если артисты, которые были в этот момент и предлагали свою помощь, могли просто зайти в студию, и им нужен был только микрофон, то да. А вот все, кто технически сложно было представить, то, возможно, это второй марафон.